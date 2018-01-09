Dünya'nın en büyük oyun şirketlerinden olan Razer, CES 2018 fuarında akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarları birleştiren projeleri Linda'yı tanıttı.

Geçtiğimiz sene CES fuarında üç ekranlı laptop, Valerie projesiyle gündeme gelen Razer, bu yılda fuara akıllı telefonları dizüstü bilgisayara çeviren projesi Linda'yla damgasını vurdu. Proje şu şekilde: geliştirilen bu bilgisayarın TouchPad bölümüne, bir Razer Phone yerleştiriyorsunuz. Birleşmenin sonucunda ise, telefonunuz klavye ve mause ile kontrol edilebilir, 13 inçlik ekrana sahip bir bilgisayara dönüşüyor.

Tasarım olarak çok şık karşıladığımız bu ürün, 3.5mm kulaklık ve USB girişine sahip. Ayrıca, diğer laptoplardan farksız olarak, görüşme yapılabilmesi için kamera ve mikrofonda bulundurmakta. Telefonumuzun ise bilgisayarla bağlantısını sağlayabilmemiz için, TouchPad yuvasında telefonlar için bir bağlantı kablosu gizlenmiş durumda. Linda, kullanıcılarına temel olarak Android deneyimi sunsa da, proje yetkililerine göre yapılacak ayarlar sonucunda Windows'a da dönüştürülebilir.

Pil ömrü gibi detaylara yer verilmeyen Linda projesinin fiyatının da tam olarak ne civarda olacağı ve teknoloji pazarına ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Konsept olarak ilginç bulduğumuz bu ürün görünüş bakımıyla gerçekten başarılı bir ürüne benziyor. Daha güçlü telefonlar ile daha performanslı hale gelecek olan Linda, şirket tarafından mobil dünyanın geleceği olarak nitelendiriliyor.