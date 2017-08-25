Razer Yeni XBOX Oyun Kumandasını Tanıttı

Oyuncuların bütçesini biraz zorlayan Razer, Wolverine Ultimate isimli bir oyun kumandasını yakın bir zamanda satışa çıkaracak.

Oyuncuların gönlünde taht kurmuş olan Razer, XBOX için Razer Wolverine Ultimate isimli yeni bir oyun kumandası üzerinde çalışıyor. Yeni çıkacak olan bu oyun kumadasını satın almak için bütçenizi biraz zorlamanız gerekebilir. Oldukça kaliteli duran oyun kumadasının üzerinde Razer klasiği led aydınlatmalara yer verilmiş.

Kontrolcünün alt kısmında oyuncuların ellerini fazla terletmeyecek bir yapının kullanıldığını görebiliyoruz. Metalik görünümde detaylar oyun kumandasına farklı bir hava katmış.

Ayrıca oyuncular, kendi tarzlarına ve zevklerine göre oyun kumandasının bazı aksesuarlarını değiştirebilecekler. Kullanıcıların farklı görünümler katabilmelerine olanak sağlayan, Razer bu konuda övgüleri üzerine toplayacaktır.

Razer'ın yeni tanıtacağı oyun kumandası, XBOX'un kendi üst düzey oyun kumadası olan Elite ile rekabet içinde olacak gibi görünüyor. $160 fiyat etiketine sahip olması beklenen Razer Wolverine Ultimate, fiyat konusunda Elite modeline oldukça yakın. Elite'in ABD satış fiyatı $149, Razer Wolverine Ultimate ile arasında $11 bir fark bulunuyor. Ayrıca bilgisayarınızda oyun oynamanıza olanak sağlayan Razer Wolverine Ultimate'in 4. çeyrekte satışa çıkması bekleniliyor.