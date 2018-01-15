CES'te yaptığı müthiş duyurularla adından fazlasıyla söz ettiren Razer, toplamda aldığı 25 ödülle CES 2018'de neden bu kadar ön plana çıktığını kanıtlamış oldu.

Razer’ın devrim yaratan Android laptop/telefon hibriti kosepti Project Linda, 20 farklı “En iyi CES” ödülüne layık görülerek firmanın Project Valerie (2016), Project Ariana (2016), Project Fiona (2012) ve Razer SwitchBlade (2011) konseptlerinin de dahil olduğu kategoride kendi ödül rekorunu kırdı.

Android tabanlı Razer Phone’dan gücünü alarak çalışan ultra portatif laptop tarasımı Project Linda’nın telefonu yerleştirilen dock kısmı hem batarya hem de gerektiğinde ikinci ekran ya da dokunmatik yüzey olarak işlem görerek el konsollarını mükemmel bir şekilde laptoplar ile buluşturuyor.

Dünyanın ünlü teknoloji sitelerinden Verge, Project Linda’yı “CES’in En İyisi“ ödülüne layık görürken benzer ödüller Mashable, Ars Technica gibi diğer büyük teknoloji yayın organlarından da geldi.

“Dünyaya mobil bilgisayarın geleceğini Razer Phone ve Blade laptop hibriti bir kospetle dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz,” diye konuşan Razer CEO’su ve firmanın kurucularından Min-Liang Tan, “En çok ödülü topladığımız bu sene, bizim için tarihi bir an oldu.” şeklinde devam etti.

Razer’ın daha önceki resmi “CES’in En İyisi“ ödülleri içinde 2011 ve 2012’de “Halkın Seçimi”, 2013’te “En İyi Şov”, “En İyi Oyuncu Ürünü” ve “Halkın Seçimi”; 2014’te “En İyi PC” ve “Halkın Seçimi”; 2015‘te “En İyi Oyuncu Ürünü” ve “Halkın Seçimi”; 2016’da “En İyi PC” ve “ Halkın Seçimi“; 2017’de de “Halkın Seçimi ” bulunmaktadır.

Razer Insider, Facebook ve Twitter‘ın da dahil olduğu Razer sosyal medya kanallarından Project Linda hakkında gelen tüm geri bildirimleri dikkatle dinleyen firma, Android laptop hibrit koseptini daha da ileriye taşımak için bu eleştirilerden yararlanıyor.

Project Linda’ya ek olarak Razer, dünyanın ilk pilsiz ve kablosuz oyuncu faresi ile de başarısını göstedi. Razer’ın en çok satan kablosuz ailesinin yeni üyeleri olan Razer Mamba ve Firefly HyperFlux bu bültenin yayınlandığı tarihe kadar toplamda 5 ödüle layık görüldü. Mamba ve Firefly HyperFlux kombinasyonu PCMag‘ın“ CES 2018’in En İyi Oyuncu Aksesuarı” ve Digital Trends‘in“ CES 2018’in En İyi Faresi” de dahil pek çok ödül aldı.

Razer Project Linda

9to5Google – CES 2018: CES’in En İyisi

Alphr.com – CES 2018: CES’in En İyisi

Android Authority – CES 2018: CES’in En İyisi

Android Central – CES 2018: CES’in En İyisi

Android Police – CES 2018: CES’in En İyisi

Ars Technica – CES 2018: En Büyük Sürpriz

LAPTOP Magazine – CES 2018: En İyi Konsept

Mashable – CES 2018: En İyi Laptop

Mr.Mobile – CES 2018: CES’in En İyisi

Notebooks.com – CES 2018 Mükemmelik Ödülü

PC Pro – CES 2018: CES’in En İyisi

Phone Scoop – CES 2018: En İnovatif Düşünce

Popular Mechanics – CES 2018: CES’in En İyisi

Royal Flush Magazine – CES 2018: Editörün Seçimi

Tech Advisor – CES 2018: CES’in En İyisi

TechnoBuffalo – CES 2018: CES’in En İyisi

The Verge – CES 2018: CES’in En İyisi

TweakTown – CES 2018: CES’in En İyisi

Ubergizmo – CES 2018: CES’in En İyisi

Windows Central – CES 2018: CES’in En İyisi

Razer Mamba & Firefly HyperFlux