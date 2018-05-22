Razer - Dünyanın En Küçük Çerçeveli Oyun Bilgisayarı

2013 yılından bu yana tasarımında hiçbir değişiklik olmayan Razer Blade serisi, yavaş yavaş dünyaya açılan oyun cihazları üreticisi tarafından yeni bir tasarıma kavuştu. Dünyanın en küçük dizüstü ekranı çerçevesine sahip olan bu bilgisayar, günümüzün donanım modasına da uyum sağladı.

Son aylarda oyuncular için ürettiği akıllı telefonla adını sıkça duymaya başladığımız Razer markasını, oyun dünyasının müdavimleri zaten uzun süredir kulaklık ve farelerle biliyorlar. Firmanın Türkiye pazarında satışa sunmadığı oyuncu bilgisayarları da 2013’ten bu yana raflarda bulunuyor. Blade serisi olarak bilinen bu bilgisayarlar, 2013 yılından bu yana önemli bir gelişme katedemediler. Nitekim Razer bugün yeni nesil Blade dizüstüsünü tanıttı.

Intel’in 8. nesil i7 işlemcisine sahip olan yeni Blade, Nvidia’nın oyuncular için tasarladığı Max-Q mimarisinden faydalanıyor. Aynı zamanda firma, daha önceki Blade modellerinde kullandığı 14 inçlik ekran panelini terk ediyor ve 15.6 inçlik ekran boyutuna geçiş yapıyor. Üstelik bu geçiş sırasında bilgisayarın gövde boyutlarında bir artık yaşanmıyor, çünkü çerçeve oranı olabildiğinde azaltılıyor.

Abartılı tasarım anlayışından uzaklaşan Razer, son derece şık ve sade bir gövdeyi oldukça ekonomik şekilde kullanmış:

Bilgisayarla birlikte kullanıcıların seçebileceği üç farklı özellik sunuluyor. Dileyenler 1080p ve 60 hertz, 1080p ve 144 Hertz, 1080p ve dokunmatik panel şeklinde sıralanan seçeneklerden istediklerini satın alabilecekler. Mutlak oyun performansı için tasarlanan en iyi seçenek ise 1080p ve 144 Hertz’in eşlik ettiği 4K yüksekliğindeki çözünürlük olacak.

Yeni Blade, aynı zamanda kullanıcıların çeşitli donanımları özelleştirmelerine de imkan sağlıyor. Standart olarak 16 GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte gelen bilgisayar, isteğe göre 512 GB’lik SSD seçeneği ile güçlendirilebiliyor. Kullanıcılar, bu bilgisayarı satın aldıktan sonra istedikleri anda RAM miktarını 32 GB’a, depolamayı ise 2 TB’a kadar yükseltebilecekler.

6 çekirdekli i7-8750H, 2,4 GHz'lik bir ana frekansta 4,1 GHz'e kadar olan bir turbo hızıyla güçleniyor. Nvidia’nın Max-Q tasarım optimizasyonlarına sahip olan GTX 1060 veya GTX 1070 ekran kartları, tam da oyunculara layık bir performans sunuyor.

Ayrıca Thunderbolt 3, Mini DisplayPort ve HDMI bağlantılarıyla Blade, pek çok gelişmiş ekrana bağlanma şansı sunuyor. USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, hızlı veri transferi için son derece ideal bir seçenek.

Gelelim bu canavarın fiyatlarına:

Yeni Blade bugün itibariyle ABD’deki müşterilere satılmaya başlandı. 60Hz ekran, GTX 1060 ekran kartı ve 256GB SSD ile gelen modelin fiyatı 1,899 ABD doları.

144Hz ekran, GTX 1070 ekran kartı ve 512 GB SSD ile gelen model ise 2,199 dolar. Diğer taraftan 4K çözünürlüğündeki 144Hz ekrana sahip en üst sürümün fiyatı ise 2,899 dolar.

Her ne kadar söz konusu özellikler heyecan verici olsalar da dolar kuru baz alındığında bilgisayarın fiyatı 8660 TL ile 13230 TL arasında değişim gösterecektir.