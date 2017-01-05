Razer, Dünyanın İlk Üç Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!

Razer, üç ayrı monitörü tek bir cihazda topladığı yeni prototip dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.

Oyunculara ve bilgisayar üzerinde birden fazla işlem yapanlara artık bir monitör yetmiyor (ben de 2 monitör kullanıyorum mesela). Özellikle oyuncular artık daha iyi grafiklere sahip oyunlar oynayabilseler de bunu yalnızca tek bir monitör üzerinden gerçekleştirebiliyorlardı (elbette dahili monitörden bahsediyorum). Razer, bugün Las Vegas’taki CES 2017 etkinliğinde dahili üç monitöre sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Her biri 4K çözünürlüğünde ve 17.3 inç büyüklüğünde olan ekranlar, 180 derece görüntü alanı yaratmak amacıyla NVIDIA’nın Surround View teknolojisiyle güçlendirilmiş. Bu bilgisayarda tüm kablolar dahili, dolayısıyla ekranların güç alması için ekstra bir kabloya gereksinim duyulmuyor.

Bilgisayarın işlemcisi, grafik işlemcisi, bellekleri gibi önemli özellikleri hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Haliyle fiyatıyla ilgili bir tahminde de bulunamıyoruz. İlerleyen günlerde beklediğimiz açıklamalar gelebilir.