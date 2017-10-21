Oyun amaçlı dizüstü bilgisayar ve harici donanım üreticisi olarak tanınan Razer, içerik yayıncılarını hedef alan yeni Webcam ve mikrofon donanımı üretip satışa sundu.

Razer, harici bilgisayara donanımlarının yanı sıra akıllı telefpn sektörüne oyunculara özel bir telefon çıkartarak girmeye hazırlanıyor. Ancak oyun ve çeşitli amaçlarla içerik yayınlayan kişileride unutmuyor.

Firma Kiyo adında gelişmiş bir Webcam ve USB bağlantısıyla çalışan Seiren X adında iki yeni yayıncılık donanımı üretti. Özellikle Twitch yayınları esanasında yüzünüzü aydınlatmanızı sağlayacak özel aydınlatma ledlerine sahip Kiyo, saniyede 60 karelik görüntüleri 720p çözünürlükle kaydediyor. Diğer yandan 1080p çözünürlükteki görüntüler de saniye de 30 kareyle kaydediliyorlar.

100 dolarlık fiyatla satışa sunulan Kiyo kamerasıyla birlikte, gene aynı fiyata sahip olan Seiren X mikrofonu, 25 mm ses yoğunlaştırıcı kapsüllerle yayın esnasındaki kalitesiz ses akışını engelliyor.

Razer CEO'su Min-Liang Tan, yaptığı açıklamada "Yayıncılık oyun sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Böyle donanımlara gerçekten ihtiyaç olduğunu gördük ve özel kullanım şartlarını da göz önünde tutarak ürünleri tasarladık. Aynı zamanda bu ürünler son derece erişilebilir olmalarıyla öne çıkacaklar” şeklinde konuştu.

Bakalım Razer, başka hangi pazarlarda kendini deneyecek. Firmanın mobil oyunculara özel ürettiği akıllı telefon dört gözle bekleniyor. Diğer yandan mevcut ürünlerinin kalitesi konusunda genel anlamda olumlu düşünceler hakim.