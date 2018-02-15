Razer, herhangi bir kablo gerektirmeden siz oyun oynarken şarj edilebilen yeni faresi Mamba HyperFlux’ı satışa sundu.

Ürettiği başarılı oyuncu ekipmanları ile tanınan Razer, yine çok konuşulacak bir ürünle karşımıza çıktı. Başarılı bir CES 2018 süreci geçiren Razer, şu sıralar MWC 2018’e hazırlanıyor, ancak fuar öncesinde yeni Razer Mamba HyperFlux Kablosuz faresini satışa sundu. Bu farenin en önemli özelliği, üzerinde kendisine ağırlık yapacak bir pilinin olmaması.

CES 2018’de tanıtılan Razer Mamba HyperFlux, online olarak Razer Store’da satışa sunuldu. Normal Razer Mamba’dan farkı, kendisine ağırlık verece 900 mAh’lik bir bataryaya sahip olmaması olarak gösteriliyor. Razer Mamba HyperFlux, tüm enerjisini kutu içeriğinde gelen Razer Firefly HyperFlux mousepad’dan alıyor. USB kablo ile bilgisayara bağlanan mousepad, manyetik alan kurarak siz fareyi kullanırken şarj etmenizi sağlıyor. Mamba HyperFlux’ın sürekli şarj alanında olmasından dolayı içerisinde çok daha küçük bir batarya bulunuyor. 5-10 saniyede bataryayı doldurmayı başaran mousepad, kablosuz şarj etme yöntemi ile pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Farenin olağanüstü derece hafif olmasını sağlayan bu özellik, oyuncular için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Mousepad’in kusursuz yapısı ve Mamba HyperFlux’ın 5G Optik sensör ve 16.000 DPI’lık hassasiyeti sayesinde, bir fare-mousepad ikilisinden isteyeceğiniz hemen hemen her şeyi size sunacak Razer, oyuncuların en önemli konularından olan görsel estetistiği de düşünmüş. Hem mousepad hem de fareye RGB Chroma aydınlatması ekleyen Razer, iki ürünü tek bir pakette 249 dolardan satışa sundu. Bu ürünün ülkemizde henüz satışa sunulmadı, ancak tahminimde 900-1100 TL arasında ücrete sahip olacaktır.