Razer'ın Overwatch Temalı D.Va Kulaklık Seti Ortaya Çıktı

Razer MEKA kulaklık olarak adlandırılan kablolu kulaklık seti, D.Va'nın kendi kulaklık setinde de bulunabilen siyah, sarı, pembe ve yeşil renkleri bir araya getiriyor.

Overwatch’ın sevilen, Heroes of the Storm’un çıldırtan karakteri D.Va dan ilham alan Razer, yeni bir PC aksesuar serisi üretti. Razer MEKA kulaklık olarak adlandırılan kablolu kulaklık seti, D.Va'nın kendi kulaklık setinde de bulunabilen siyah, sarı, pembe ve yeşil renkleri bir araya getiriyor. D.Va Overwatch'ta, 19 yaşındaki eski profesyonel StarCraft oyuncusu. Kulaklık kimliğinin ve kostümünün büyük bir parçası.

D.Va kulaklık setinin teknik özellikleri ve ses kalitesi hakkında net bir bilgi yok ancak, D.Va Razer Goliathus fare 200 DPI optik sensör, 220 IPS / 30 G ivme, iki taraflı şekil faktörü ve üç hiper cevap düğmesi gibi teknik özellikleriyle gerçekten çok kaliteli.

Beni en çok sevindiren olay ise, Razer ve Blizzard'ın anlaşmaya varmış olmaları. Yakında World of Warcraft, Starcraft ve Diablo temasıyla çıkan pek çok ürün göreceğimizi umuyorum.