Razer'ın Oyun Canavarı Telefonu İlk Kez Görüntülendi!

Oyun sektöründe bilinen isimlerden olan Razer, yeni akıllı telefonunu yakın zamanda tanıtacak.

Şimdiye kadar mobil doonanım alanında pek bir başarı gösterememiş olan Razer, çıkardığı oyuncu tabletiyle pek bir başarı yakalayamamıştı. 2017 başlarında gerçekleştirdiği satın alımın ardından telefon işine de gireceğini açıklayan Razer'ın yeni oyuncu telefonuyla ilgili bilgiler ise yavaş yavaş gelmeye devam ediyor.

Son ortaya çıkan sızıntılarda içinde yer alacak donanımı aşağı yukarı belli olan akıllı telefon herhangi bir sürprizi bu kapsamda barındırmıyor. Güvenilirliğinden pek de emin olmadığımız kaynaklardan birinden gelen fotoğrafta Razer logolu ve çift arka kameralı bir cihaz görünüyor. İsimsiz sızdırıcı sektörüde daha çıkmamış akıllı telefonların oyun testi için kendisine gönderildiğini ifade ediyor.

Razer'ın akıllı telefonunu oyuncu odaklı olduğunu da hesaba katarsak aslında oldukça mantıklı görünüyor. Cihazın tasarımına kısaca göz gezdirdiğimizde firma tarafından satın alınan şirket Nextbit'in ilk akıllı telefonu Robin'den tasarım izleri taşıdığını görüyoruz. Cihaz donanım kısmında Android ekosistemi için piyasadaki en üst seviye işlemci olan Qualcomm Snapdragon 835'e, 5,7 inç QHD çözünürlüklü ve 16:9 en-boy oranına sahip bir ekrana, 8 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak. Yazılım kısmında Google'ın Android'ini kullanacak olan cihaz, bu ölçütte oyunların hepsini akıcı biçimde çalıştırmak üzere optimize edilmiş olacak.

Cihaz hakkında sadece bu kadar bilgiye sahibiz ve çıktığı zaman fiyatının oldukça yüksek olacağı konusunda da hiç bir şüphemiz bulunmuyor. Siz yeni telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun odaklı bir akıllı telefon almayı düşünür müydünüz?