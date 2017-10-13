Razer Akıllı Telefonun Özellikleri GFXBench'de Ortaya Çıktı!

Razer'in ilk akıllı telefonuna ait donanım özellikleri, GFXBench grafik karşılaştırma listesinde ortaya çıktı.

Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen marka olan Razer’in bir yıldan uzun süredir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şu ana kadar bu cihazın ne tasarımı ne de donanımı hakkında kesin bir bilgi edinilebilmiş değil. Dürüst olmak gerekirse Razer’in bu cihazı hangi isimle piyasaya çıkaracağına dair bile bir ipucu bulunmuyor.

Bugüne geldiğimizde ise artık elimizde bazı sızıntılar bulunuyor ve bu sızıntılar, Razer’in 1 Kasım’da ilk akıllı telefonunu tanıtacağını söylüyor. Üstelik bu cihaz sıradan bir donanımla değil, amiral gemisi özellikler ile kullanıcılara sunulacak.

GFXBench’in grafik karşılaştırma listesinde görüntülenen cihaz, 1440x2560 piksellik bir çözünürlükte 5.7 inç bir ekran ile piyasaya sunulacak. Çözünürlükten anlaşıldığı üzere bu cihaz Galaxy Note 8 ya da LG V30’da olduğu gibi 18:9 değil, standart 16:9 ekran en-boy oranına sahip olacak.

Güç kısmına geldiğimizde ise Razer’in ilk akıllı telefonu, bu yılın amiral gemilerinde bulunan ve şu an piyasadaki en güçlü Android işlemci olan Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca cihazda 8GB RAM ve 64GB depolama alanı olacak.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak cihazın 8MP ön kamerası ve 4K video kaydını destekleyen 12MP arka kamerası bulunuyor. Söylentilere göre Razer akıllı telefon, en tutkulu oyuncular için geliştirilmiş ve tasarlanmış.