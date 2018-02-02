Razer Phone'un Sınırlı Üretim Gold Edition'ı Tanıtıldı

Razer ürettiği akıllı telefona, Çin'in Bahar Festivaline özel olarak, sadece ABD'de ve Hong Kong'da satışa sunacağı ve sınırlı sayıda üreteceği "Gold Edition"ı tanıttı.

2017'de satışa sunulan ve mobil oyun performansı için sevilen oyun ekipmanı üreticisi Razer tarafından özel geliştirilen, "Razer Phone"lar temel günlük kullanıma ait donanımlar açısından, akıllı telefon pazarına bir yenilik getirmese de, mobil oyuncuları performansıyla oldukça memnun etmişti. Özellikle de belirli temalara özel olarak sınırlı sayıda üretilen ürün geliştirmeyi seven Razer, ürettiği akıllı telefon için de benzer bir yol izleyecek gibi.

2018'de düzenlenecek Çin Bahar Festivali'ne özel olarak Razer, "Razer Phone" için sınırlı üretim bir seri geliştiriyor. "Razer Phone Gold Edition" adıyla satılacak olan cihaz temel olarak Razer Phone ile aynı donanımsal özelliklere ve aynı fiyatla satılacak. Sadece arkadaki logosunun altın sarısına boyandığı telefon, sınırlı süreliğine sadece ABD'de ve Hong Kong'da satışa sınılacak.

Temel olarak bir özellik farklılığı olmasa da, muhtemelen tanıtım görselinde de görüldüğü gibi özel bir takım içeriklere sahip olacak cihazla ilgili, seri üretim versiyonu arasındaki fark tam olarak bilinmiyor. Ancak cihaz satışa çıktığında muhtemelen bu bilgiler de ortaya çıkacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Orijinaliyle aynı fiyata sahip, bu sınırlı sayıda üretilen cihazı alır mıydınız?