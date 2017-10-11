Razer'ın Yeni Akıllı Telefonundan İpuçları: Tanıtım Yakında

Uzun zamandır akıllı telefon sektörüne kaliteli bir oyuncu olarak gireceğinin sinyallerini veren Razer, akıllı telefonu hakkında ipuçları veriyor.

Oyun dünyasının yeşil canavarı Razer, mobil oyuncuları da ekosistemine dahil etmek için yeni akıllı telefonunu yakın zamanda tanıtacak. Bu tanıtımın 1 Kasım'da yapılacağını belirten firma aynı zamanda sayfasında cihaz hakkında ufaktan ufaktan ipuçları da veriyor.

Sayfada tam anlamıyla psikopat ifadeli bir kişinin elinde bir akıllı telefon tuttuğu görülüyor ve altında da firmanın en büyük tanıtımının olacağı yazılıyor. Razer'ın akıllı telefon alanına girmek için altyapısını oluşturan ve bu yıl içinde satın alınan Nextbit firması, Robin modeliyle ABD'de oldukça beğeni toplamıştı. Bu satın alım vesilesiyle bizler de Razer'ın, ünlü oyun aksesuarı ve donanımı üreticisinin, akıllı telefon alanına gireceğini kısmen öğrenmiş olduk.

Bir kaç hafta önce Razer CEO'su Min-Liang Tan, bir açıklamayla firmasının 2017 bitmeden önce bir akıllı telefon tanıtacağını ifade etmişti. Tabi ki bu modelin eğlence ve oyun üzerine odaklanacağı kimse tarafından sürpriz olarak görülmedi. Cihaz hakkında bir diğer ipucu da geçen hafta firmanın mobil departmanının lideri Tom Moss tarafından atılan bir tweette Razer'ın beklenen akıllı telefonunun prototipini cebinde göstermesiydi.

Bugün ortaya çıkan kesin bir tanıtım tarihiyle birlikte ne zaman hazırlıklı olacağımızı da öğrendiğimize göre sizce Razer mobil sektöründe başarılı olabilir mi? Mobil oyunculukta da Razer'ın masaüstü oyuncu ekipmanlarının kalitesi bire bir yer alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.