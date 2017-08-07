Razer Masaüstü Bilgisayarlar İçin LED Işıklarını Duyurdu!

Razer, Chroma aydınlatma sistemi ile ortaklaşa çalışacak LED ışık şeritlerini duyurdu. Bu şeritler, masaüstü bilgisayarı en net şekilde gösterecek.

Razer son yıllarda tüm donanımlarını ışıklandırarak yeni bir seriyi müşterilerine sunmuştu. Chroma ismi ile ortaya çıkan bu sistem, sonunda masaüstleri için de LED şeritlerini yayınladı. Razer’ın yeni Chroma aydınlatma sistemi, dizüstü bilgisayar, klavye, fare, mousepad, kulaklık gibi donanımlardan sonra şimdi de kasanızı ışıklandırmanıza olanak tanıyor.

Razer Chroma Donanım Geliştirme Kiti olarak tanıtılan bu ışıklandırma sistemi, masaüstünüzü de donanımlarınızla uyumlu bir hale getirmeniz için tasarlandı. Chroma uyumlu LED ışık şeritleri ile tüm sisteminiz ortak nefes alır gibi çalışacak.

Hemen Chroma Hardware Development Kit’i satın almak istiyorsanız iki LED şerit ve dört ışıklandırma kanalı ile birlikte 79,99 dolardan satın alabilirsiniz. Bu ürüne ilave şeritler eklemek isterseniz, her şerit için 29,99 dolar ödemeniz yeterli.

Eğer Razer ürünlerini pahalı bulduysanız, bizim de kısa süre önce test ettiğimiz “Kasa Işıklandırma Kiti”ne göz atmanızı öneriyoruz.

Dünyanın en dandik bilgisayarını bile gerçek bir oyuncu kasasına çeviren ışıklandırma kiti için hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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