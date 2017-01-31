Oyuncuların Favorisi Razer’dan Performans Canavarı Akıllı Telefon Yolda!

Oyuncu ekipmanları ile büyük bir yer edinen Razer’ın akıllı telefon söylentileri iyice arttı.

Oyuncu ekipmanları noktasında Steel Series ve Logitech ile sağlam kapışma halinde olan ve tasarımları ile özellikleriyle ön plana çıkan Razer, oyuncu odaklı bir akıllı telefon ile geliyor. Daha öncesinde söylenti olarak ortaya çıkan ve ardından Razer’ın resmi olarak mobil geliştirici iş ilanı vermesiyle iddiaları kuvvetlendiren ihtimal artık kesin olmaya çok yakın.

Telefon üreticisi olan Nextbit ile anlaşmaya varan Razer, bu yıl ya da en geç önümüzdeki yıl kendi şanına yakışır bir akıllı telefon hazırlığına başladı bile.

Daha önce Robin modeli ile sükse yapan Nextbit, 5.2 inç Full HD IPS ekran, Gorilla Glass 4 koruma, Qualcomm Snapdragon 808 çipseti, Adreno 418 grafik işlem birimi, 3GB RAM, 32GB depolama ve 100GB bulut depolama desteği, 13MP arka 5MP ön kamera, stereo ses sistemi, NFC, parmak izi sensörü, 4.5G desteği ve Type-C bağlantısı ile dikkat çeken telefon, özellikle tasarımsal olarak oldukça şık duruyordu.

Dün yapılan resmi açıklama ile Razer ailesine katılan Nextbit, “Harika şeyler geliyor!” diyerek duyurduğu bu birliktelik ile Razer markalı efsane bir telefon getirecek.

Eğer bu sene içerisinde gelirse 5.2 inç 2K IPS ekran, Gorilla Glass 5 koruma, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik işlem birimi, 4GB ya da 6GB RAM, 32GB ya da 64GB depolama gibi detaylarıyla harika bir Razer telefonu beklediğimizi de belirtelim. Bakalım Nextbit ve Razer birlikteliği ile nasıl bir telefon göreceğiz.