Oyuncular için çevre birimleri üreten Razer, şimdi de kendi oyun mağazasını açtığını duyurdu.

Razer, bugün PC oyuncuları için dijital mağazasını hayata geçirdi. Razer Game Store üzerinden isteyen herkes dijital oyun satın alabilecek. Oyun satın alımı sırasında Steam, UPlay gibi oyun platformları için çıkan seçenekleri seçerek, satın aldığınız oyunu istediğiniz platforma ekleyebiliyorsunuz.

Razer’ın oyuncular için ürettiği çevre birimleri ve dizüstü bilgisayarların ardından şimdi de oyun dağıtıcılığı işine girmesi, şirketin ekosistemini de genişletiyor. Oyuncular Razer Game Store’dan oyun aldıkları zaman özel tekliflere, kuponlara ve Razer Store’dan indirimli Razer ürünleri almaya hak kazanacaklar.

Razer’ın kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “Oyuncular olarak, uygun fiyatla oyun satın almanın önemini biliyoruz ve Razer Game Store bunu herkese sunuyor olacak” dedi. Tan, açıklamalarının devamında, “Yüksek performanslı çevre birimlerimiz, dizüstü bilgisayarlarımız ve yazılımlarımızla oyuncuları memnun ettik. Şimdi bu oyuncuların duygularını besleyen içeriğin kendisini sunacağız” diyerek Razer Game Store’un oyuncuları tamamlayacağını söyledi.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa için dil desteği ve fiyatlandırma ile hizmete açılan platform, Türkiye dahil tüm dünyaya sunuldu. Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri, İngilizce dil seçeneği ve Euro bazlı fiyatlar üzerinden alışveriş yapabilecekler.

Razer Game Store’da Ubisoft, Bethesda, Deep Silver, Rockstar Games gibi pek çok ünlü markanın oyunları yer alıyor. Buraya tıklayarak Razer Game Store’un sitesinden oyunlara göz gezdirebilirsiniz.