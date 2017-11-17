Razer'in oyuncular için özel olarak ürettiği Razer Phone, ABD'de satışa çıktı.

Akıllı telefon üreticisi Nextbit'i satın alan Razer, oyun deneyimini mobil dünyaya taşımak için büyük bir adım atmıştı. Bu adımdan sonra gerekli çalışmaları tamamlayan şirket Razer Phone adındaki ilk amiral gemisini ABD için 699 dolar etiket fiyatıyla RazerZone.com üzerinden satışa sundu. Telefon ilk olarak tanıtıldığında güçlü teknik özellikleriyle oldukça dikkat çekmişti ancak fiyatının bu kadar yüksek olacağı beklenmiyordu. (700 dolar nedir?)

Oyuncular için üretildiği belirtilen RazerPhone, 120Hz yenileme hızı ve geniş bir renk gamutuna sahip olarak öne çıkıyor. 5.72 inçlik 2560 x 1440 piksel bir ekrana sahip olan telefonun, oyun oynarken daha yüksek frame rateları (saniyelik görüntü sayısı) destekleyebileceği söyleniyor. Bu da cihazın diğer telefonlara nazaran daha hassas olacağı anlamına geliyor.

Razer Phone, Adreno 540 görüntü işlem birimi, Snapdragon 835 işlemci, 8GB RAM ve 64GB dahili depolama alanıyla oldukça dikkat çeken bir donanıma da sahip bulunuyor. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ desteği de bulunan telefon, 4000 mAh'lık bir batarya ile uzun oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte ön tarafta bulunan iki stereo hoparlörle kullanıcılara için iyi bir ses deneyimi sunmayı hedefleyen Razer Phone'da, Dolby Atmos tarafından güç sağlayan ayrı bir amplifikatör de bulunduruyor. Kulaklık girişi olmayan telefon, USB Type-C kullanıyor.

Telefonun arka kamerası 12 MP AF f1.75 geniş açı + 12 MP AF f2.6 zoom özelliklerine sahip. Ön kamera ise f2.0 diyafram açıklığında 8 MP olarak tasarlanmış. Parmak izi koruması olan telefon oyun oynarken performans düşüşünü azaltmak için "oyun güçlendirici" özelliği de içeriyor. Sizce dün tanıtılan, OnePlus 5T ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan bir telefon için, 700 dolar nasıl bir fiyat? Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen.