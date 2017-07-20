Razer Oyunculara Özel Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Oyuncu donanımı üzerine uzmanlığıyla bilinen Razer, oyun ve oyuncu odaklı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

O yeşil logosuyla herkesin tanıdığı üst seviye oyuncu donanımı firması Razer, yeni satın alımının ardından akıllı telefon işine el atıyor.

Bu yılın başlarında Razer'ın satın aldığı akıllı telefon üreticisi Nextbit ile oyuncular için bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bloomberg'den gelen bir rapora göre Razer; "kendi kullanıcı kitlesi içindeki kararlı oyuncular için mobil bir cihaz" geliştiriyor.

Tarihte daha önce de gördüğümüz oyuncu odaklı akıllı telefonlara en iyi örnek Sony Xperia Play olarak gösterilebilir, telefonun kızağını kaydırınca bildiğiniz oyun kolu çıkıyordu ortaya. Ülkemizde Razer ürünlerinin resmi bir distribütörü olmasına rağmen, oyuncu bilgisayarları gibi büyük çaplı ürünler malesef ülkemize hiç uğramadan geçmiş durumda. Durum böyleyken bu oyuncu odaklı akıllı telefon ülkemize uğrar mı pek emin değiliz. Uğraması durumunda da, Razer'ın tüm ürünlerinde olduğu gibi yüksek bir fiyat etiketi nedeniyle fiyata odaklı tüketicilerin bu cihaza ilgi duyacağını pek sanmıyoruz.