Razer Phone, Nova Launcher Prime ile Birlikte Geliyor!

Akıllı telefon sektöründe bir ilk gerçekleşti: Üçüncü parti bir başlatıcı uygulaması ilk defa fabrika çıkışlı Razer Phone ile birlikte gelecek.

Popüler oyun bilgisayaraları ve aksesuarları üreticisi Razer, akıllı telefon sektörüne giriş yaptığı güçlü cihazı Razer Phone için Nova Launcher Prime’ı tercih etti. Akıllı telefon sektöründe ilk defa bir üretici, üçüncü parti arayüzle fabrikadan çıkıyor.

Amiral gemilerini ve ana akım üreticilerinin pazar stratejilerini alt üst etmesini beklediğimiz Razer Phone, üstün donanım özellikleri ve kabiliyetleri ile gözleri dolduruyor. Normalde üreticilerin kendileri tarafından geliştirilen başlatıcı yazılımları ve menü tasarımları, Razer tarafından fazlasıyla hafife alındı. Firma bu büyük yazılımsal sorunu, dünyanın en çok kullanılan başlatıcı uygulaması Nova Launcher Prime ile anlaşarak çözdü.

Akıllı telefon sektöründe bir ilk olan bu adım Android 8.0 ile birlikte gelen tüm yenilikleri kullanıcılara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirmenize imkan sağlıyor.

Bu hamlenin ardında ise Razer’ın hedeflediği kitlenin tercihleri yatıyor. Tüketicilerini çok iyi analiz eden firma, hem yatırımlarından tasarruf ediyor hem de telefon özelleştirmeye meyilli olan potansiyel müşterilerini sevindiriyor. Diğer yandan sıfırdan bir başlatıcı yazılımı üretmek ve bunu stabil hale getirmek yıllar alacağı için Nova Launcher, kesin bir şekilde Razer’ın geliştireceği başlatıcıdan çok daha kaliteli bir yazılım konumunda. Yani bir taşla sayısız kuş vurulmuş oluyor.

Nova Launcher ekibi ise uygulamalarının bir değişime gitmeyeceğini ve Razer Phone kullanıcılarının tercihlerinin uygulama kalitesini etkilemeyeceğini belirtiyorlar.

Razer, muhtemelen uzun süredir planladığı girişimini mükemmel adımlarla başlattı. Razer Phone hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.