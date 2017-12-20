Razer Phone'a Kamera Güncellemesi Geldi

Geçtiğimiz Kasım ayında Razer tarafından duyurulan ve piyasaya sağlam bir giriş yapan Razer Phone'a güncellemeler gelmeye devam ediyor. En son güncelleme ise cihazın kamera performansına eğiliyor.

Oldukça hoş duran tasarımı, sağlam donanımı ve cihaza entegre edilmiş Game Booster ve Nova Launcher Pro uygulamaları ile özellikle Razer fanlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Razer Phone, kamera performansı konusunda çeşitli eleştiriler almıştı. Bugün itibarı ile gelen 97MB boyutundaki güncelleme, kamera ve ses performansına eğiliyor.

Razer Phone için gelen güncellemenin tam içeriği şu şekilde:

Kamera Geliştirmeleri

Düşük ışıkta ve HDR kullanımında çekim hızı arttırıldı.

Daha az gürültü ve daha net gölgeler.

Renk kalitesi ve renk geçişlerinde geliştirmeler.

Çeşitli bugların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri.

Ses Geliştirmeleri

HD Audio için sesli görüşme kalitesi arttırıldı.

Dolby Ses ile ilgili bazı düzeltmeler.

Çalma esnasında daha net ses almak için düzeltmeler.

Donanımı ile zaten fazlasıyla tatmin edici bir potansiyeli olan Razer Phone, güncellemeler ile daha stabil ve kullanışlı olmayı hedefliyor. Eğer Razer'ın güncellemesi sonrası telefon istediğiniz kamera performansına kavuşmazsa, Google'ın resmi uygulaması Google Camera'nın Snapdragon 835'ler için modlanmış versiyonunu da deneyebilirsiniz.