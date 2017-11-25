Razer Phone Gelişmiş Kamera Özellikleri Güncellemesi Alacak

Özellikle kamera kullanımında sorunların yaşandığı Razer Phone' da tıpkı Essential Phone gibi yazılım tarafında geliştirmeler sağlayarak, sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Güncellemeler arasında arttırılmış hız, odaklama butonu, portre modu, 4x slow-mo video gibi özellikler bulunuyor.

Razer Phone, firmanın ilk akıllı telefonu olarak gerçekten iyi bir girişim olma özelliği gösteriyor. Fakat daha önce yapılan bir analizde, cihazla ilgili birkaç sorunun olduğu söylenmişti. Bunlardan biri kamera tarafında yer alıyordu.

Razer Phone’un kamera performansı şu anki haliyle pek iyi değil. Fakat Razer’ın CEO’su ve kurucularından Min-Liang Tan’a göre firma şikayetlerden haberdar ve kamerayı olabildiğince iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapıyorlar.

21 Kasım’da Facebook’ta yayınladığı bir mesajında Tan, kamera donanımı ve sensörlerinin olağanüstü olduklarını, fakat yazılım geliştirimleriyle ilgili sorunlar bulunduğunu söylüyor. Bildirildiği kadarıyla çekim hızı, düşük ışıkta çekim performansı konularında çalışıyor. Yapılan çalışmalar önümüzdeki haftalar içerisinde Razer telefonlara gönderilecek.

Tan, 17 Kasım’da kamera uygulamasına yapılan bir güncellemenin durağanlık performansını ve ara yüzünü geliştirdiğini, bu güncellemelerin düzenli olarak yapılacağını söylüyor. Ek olarak önümüzdeki birkaç ay içerisindeki bir zaman aralığında Razer bir buton ekleyerek, Razer’ın telephoto mercekleri ve 4x slow-motion video kaydı özelliğini geliştirecek ‘nesne üzerine anlık odaklanma’ fonksiyonu kazandırılacak.

Son olarak Razer Phone için Oreo, 2018 yılının ilk çeyreğinde yayınlandığında, 60FPS video, portre modu ve daha fazla geliştirmeler de eklenmiş olacak.

Essential Phone’ da oldukça berbat bir kamerayla çıkış yapmıştı fakat birkaç yazılım güncellemesiyle şu an keyifli bir kullanım sunuyor. Razer’ın da benzer bir çalışma ortaya koyup koyamayacağını göreceğiz.