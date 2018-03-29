Razer Phone, Android 8.1 Güncellemesini Nisan Ayında Alacak

Dünyanın ilk oyun merkezli akıllı telefonu olan Razer Phone'un Android 8.1 güncelleneceği resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve çıktığı günden bu yana fiyatı ve vaat ettiği özellikler düşünüldüğünde bir hayli tartışma konusu olan Razer Phone, Nisan ayında Android 8.1 Oreo güncellemesini alacak. Yeni güncellemeyi herkesten önce almak isteyenler ise Developer Preview'e hemen kaydolabiliyor.

Razer cephesinden yeni güncellemeyle birlikte ekstra hangi özelliklerin kullanıcılara sunulacağına yönelik olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, her ne olursa olsun klasik Android Oreo özelliklerinin Razer Phone'da aktif olarak kullanılabileceğini belirtebiliriz. Bu, arka planda çalışan uygulamalara yönelik daha stabil veri kısıtlamaları, uygulama simgelerinde bildirimler ve daha fazlası anlamına geliyor.

Developer Preview'in 5 Şubat 2018 güvenlik yaması ile geldiğini ve bunun son yapıyla aynı olduğunu göz önünde bulundurursak, Razer Phone iki ay boyunca yamalar üzerinde duracak diyebiliriz. Bunun yanı sıra Razer'in telefonuna güncellemeleri sorunsuz bir şekilde göndermesi şirketin mobil alana verdiği önemi de gösterir nitelikte bulunuyor.