Razer Phone Fabrika Resimleri İndirmeye Hazır

Android Nougat 7.1.1'e dayalı olarak hazırlanan resimler, firmanın 'developer portal' sitesinde yayınlanıyor.

2017 yılı sonunda çıkan Razer Phone, özel olarak oyun için tasarlanmış akıllı telefon beklentisi içerisinde olan oyuncuları çekmek amacıyla üretilmişti. 5.72 inç ekran, 120 Hz UltraMotion QHD ekran, Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM ve ikili arka kamera düzeneği bulunan cihazın donanım tarafında herhangi bir eksikliğinin olmadığı aşikar. Fakat yine de bazılarımız telefon üzerinde oynamalar yaparak telefondan daha fazlasını elde etmek isteriz. Bu noktada ROM topluluğu girer devreye.

Razer 'ın CEO'su Min-Liang Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Razer Phone (Cheryl)'a ait fabrika resimlerinin, firmanın 'Developer Portal (Geliştirici Topluluğu)' üzerinde yayınlandığını duyurdu. Razer yaptığı açıklamada fabrika resimlerini flash yaparken kutuda gelen USB Type-C şarj kablosunun değil, USB 3 Type-A / Type-C kablosunun kullanılmasını tavsiye ediyor. Çünkü orijinal kablo veri transferi için değil, hızlı güç iletimi için tasarlanmış.

Developer Portal'da Razer Phone'un hem global varyantı, hem de Three Network modeli için fabrika resimleri yer alıyor. Tüm fabrika resimleri Android 7.1.1 Nougat'a dayalı olarak hazırlanmış. Son Nougat sürümü, 'Ocak Güvenlik Yaması'nı da içeriyor. Bu arada Razer Phone için Oreo güncellemesinin yayınlandığını da belirtmekte fayda var.