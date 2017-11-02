Oyunculara özel üretilen fakat birçok kullanıcının aklını çelecek kadar yüksek performanslar vadeden Razer Phone hakkında tüm detayları artık biliyoruz.

Oyun bilgisayarları ve aksesuarları üreticisi Razer akıllı telefon sektörüne resmen giriş yapıyor. Bu giriş öyle bir heybetli ki, ortamda bulunan birkaç üreticiyi korkudan titretebilir. Bugüne kadar sır olan ve sızıntılarla haberleştirdiğimiz Razer Phone hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Razer Phone, Razer cihazlarının bilinen oyun anlayışını, bu yılın başlarında firma tarafından satın alınan ve adını sanını pek duymadığımız akıllı telefon üreticisi Nextbit'in tesislerinde üretildi. Başka bir deyişle Razer, bu telefon için ölü bir firmayı diriltti ve başardı. Razer Phone yalnızca bir oyun telefonu değil, film, müzik ve diğer mobil eğlence kategorilerinde zirveye oynayacak teknolojiye sahip.

Sağlamlık, performans ve fiyat açısından sektörün dev isimlerine şimdiden kafa tutan Razer Phone harikası ile ilgili bilmeniz gereken her şey:

120 Hz UltraMotion ekran:

120 Hz ekran teknolojileri yavaş yavaş mobil cihazlarla cebimize giriyor. Bu ekranlar her zamankinden daha net görüntü tecrübeleri yaşatıyor. iPad Pro 10.5'te çok iyi bir performans gösteren söz konusu ekran teknolojisi, Sharp tarafından üretilen Aquos R Compact cihazında kullanılmıştı fakat bu cihaz sadece Japon pazarına özel olarak üretilmişti.

Daha yumuşak animasyonlar, yüksek görüntü yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra, Nvida’nın Gsync teknolojisine benzeyen senkronizasyon teknolojisine sahip. Bu teknik kabiliyete UltraMotion adına veren Razer, geniş bir renk yelpazesi, 16:9’luk oran, Quad HD çözünürlüklü 5.72 inç IGZO LCD panel tercih etmiş. Muhteşem!

Yüksek olduğu kadar temiz bir ses performansı:

Razer Phone, bu yılın çerçeveleri küçültme akımına katılmıyor ve çerçevelerini yüksek kaliteli stereo hoparlörle değiştiriyor. Cihazın iki tarafında da bulunan hoparlörler, Dolby Atmos teknolojisini kullanıyorlar ve “gerçekçi sinematik ses” sunumu konusunda oldukça iddialılar.

Overclock edilebilir işlemci ve adına yakışır teknik özellikler:

Razer’dan beklediğimiz her şey karşılanmış gibi duruyor. Adreno 540 görüntü işlem birimi, Snapdragon 835 işlemci, 8GB LPDRR4 RAM ve 64GB dahili depolama alanı, microSD ile genişletilebilir hafıza, mevcut amirallere torpidoları ateşlemiş durumda. Asıl olay Razer’ın işlemciyi overclock (performans aşırtma) uygulamasına elverişli olarak duyurması.

4.000 mAh’lik bir batarya oldukça yeterli düzeyde olsa da böyle güçlü donanımlar için daha düşük piller zaten iş görmeyecektir. Ayrıca kutudan, Qualcomm tarafından üretilen ve bataryanın ömrüne ömür katan 24 watt’lık şarj cihazı da çıkıyor.

Arkada 12 MP’lik çift kamera, bir adet geniş ve bir adet telefoto lens desteği ile geliyorlar. Geniş açılı objektif f/1.75 diyafram değerine sahipken, telefoto objektife f/2.6 diyafram değeri sunuyor. Her iki kamerada da otofokus özelliği var.

Android, Nova Launcher ve Razer Phone’a özel oyunlar:

Razer Phone Android 7.1'i önyüklü işletim sistemi olarak tercih ediyor ve 2018’in ilkbahar aylarında Oreo güncellemesiyle zenginleşecek. Razer donanımdan yararlanmak için birçok özelleştirme yapsa da işletim sistemi bu işin kilit noktası olduğundan güncel kalmak zorunda. Diğer yandan Nova Launcher'ın premium sürümü, cihazın varsayılan başlatıcısı oldu ve Game Booster adlı bir uygulama sayesinde anlık performans yenilemeleri mümkün.

Razer, kendi tema mağazasını önümüzdeki günlerde sunmaya hazırlanıyor. Yeni temalar piyasaya sürüldüğünde simgeler, hızlı ayarlar, duvar kağıtları, zil sesleri, bildirim ayarları, hesap makinesi, saat, simge paketleri ve varsayılan olarak önceden yüklenmiş tüm görsel birimler özelleştirilebilecek.

Birkaç büyük oyun geliştiricisi, oyunlarının Razer Phone donanımıyla uyumlu olmasını sağlamak için Razer ile ortak iş yürütüyorlar. Bu oyunlar arasında Final Fantasy XV Pocket Edition, Lineage 2, RuneScape, Shadowgun Legends, Tekken ve World of Tanks Blitz gibi dev yapımlar bulunuyor.

700 dolar fiyatıyla ana akım üreticilere kafa tutuyor:

Razer, ilk telefonunu Kuzey Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Danimarka ve İsveç için Razerzone.com aracılığıyla satışa sundu. Cihaz zamanla daha geniş pazarlara girecek.

Cihazın ön sipariş fiyatı Kuzey Amerika ve Kanada'da 699.99 dolar, Avrupa ülkelerinde 749.99 dolar ve İngiltere'de 699.99 dolar olarak belirlendi. 17 Kasım’da ise mağaza raflarında yerini alacak.

Razer Phone Teknik Özelliklerini şöyle bir toparlarsak:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 835

Bellek: 8 GB çift kanal (LPDDR4, 1600 MHz)

Depolama Alanı: 64 GB UFS

Harici Depolama: microSD (2 TB)

Ekran: 5.72-in. IGZO LCD 1440 x 2560 120 Hz, Wide Color Gamut (WCG), Corning Gorilla Glass 3

İşletim Sistemi: Nougat 7.1.1

Arka Kamera: 12 MP AF f1.75 geniş açı + 12 MP AF f2.6 zoom

Ön Kamera: 8 MP FF f2.0

Ses: Çift amfili iki adet ön

Pil: 4000 mAh lithium-ion pil, Qualcomm® Quick Charge™ 4+

Kablosuz: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Boyut: 158.5 mm x 77.7 mm x 8 mm, 197gr.

Artık sizin de yorumlarınızı almanın vakti geldi dostlar. Sizce Razer bu işin altından kalkabilmiş mi?