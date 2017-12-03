Razer Phone İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı

Razer'in oyuncular için özel olarak ürettiği Razer Phone'a kamera uygulamasını daha iyi hale getirmek amacıyla yeni bir güncelleme geldi.

Akıllı telefon üreticisi Nextbit'i satın alarak pazara hızlı bir giriş yapan ve içerdiği özelliklerle muadillerine göre daha iyi bir oyun performansı sunan Razer'ın yeni telefonu Razer Phone, yeni bir güncelleme aldı. Bazı hataların giderildiği ve performansın artırıldığı güncellemede yeni bir özelliğin gelmedi.

Yaklaşık bir ay önce tanıtılan Razer Phone 700 dolarlık bir etiket fiyatıyla piyasanın devlerine kafa tutmaya çalışmıştı. Telefonun kullanıcıları mevcut kamera performasından memnun olmadıklarını belirtince Razer, bir OTA güncellemesi hazırlayarak kullanıcılarına sundu. Bu yeni güncellemeyle birlikte genel bir performans artışı gözlense de telefoto objektifi kullanarak zoom yapmakta hala sorunlar bulunuyor. Bununla birlikte sarsıntılarda çok net bir iyileşme de sağlanamadı.

Yine de kullanıcıların çoğundan net bir geri dönüş olmadığı için kamera performansına yönelik kesin ifadeler kullanmak için henüz çok erken. Dolayısıyla bu güncellemenin birçok kişi tarafından indirilmesi ve test edilmesi için birkaç gün daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ancak, bir Razer Telefon sahibiyseniz (ve zaten farklı bir kamera uygulaması yüklemediyseniz), Play Store'a girin ve bir tane indirin. Böylelikle daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabilirsiniz.