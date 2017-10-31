Razer Phone, 120Hz Ekran Gibi İddialı Özellikler ile Geliyor

Razer'in ilk akıllı telefonu olacak olan Razer Phone'un ürün sayfası İngiliz bir mobil taşıyıcı tarafından yayınlandı. Yayınlanan görsele göre Razer Phone 4000mAh Batarya, 120Hz Ekran ve 8GB RAM gibi iddialı özellikler ile piyasaya çıkacak.

Razer’in Nextbit’i satın alması ile birlikte herkes bir Razer akıllı telefon görmek için sabırsızlansa da gerçek şu ki kimse Razer’in ilk akıllı telefonu hakkında net bir tahmin yürütemiyor. Neyse ki sızıntılar, tahminlerin ötesine geçmemizi sağlıyor. Bir İngiliz mobil taşıyıcı olan 3G UK, Razer Phone’un ürün sayfasını sızdırdı.

Mobil taşıyıcının yayınladığı ürün sayfasına göre Razer, büyük akıllı telefon üreticilerini rahatsız edebilecek kadar donanımlı bir cihaz ile tüketicilerin karşısına çıkacak gibi duruyor; 8GB RAM, 64GB depolama alanı, Qualcomm Quick Charge 4.0+ destekli 4000mAh batarya, Dolby ATMOS destekli ve THX sertifikalı ön stereo hoparlörler ve 120Hz 5.72 inç IGZO ekran.

Razer Phone, kamera konusunda da büyük oyuncular ile rekabet etmek istiyor. Arkada 12MP çözünürlüğündeki f/1.75 diyafram açıklığına sahip geniş açılı birincil kameraya 13MP çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip optik yakınlaştırma destekli ikincil kamera eşlik ediyor. Ayrıca 4G Super-Voice teknolojisi sayesinde hücresel sinyalin düşük olduğu alanlarda cihaz, sıradan bir telefona göre daha iyi sinyal alabiliyor.

Birkaç teknik özellik bu ürün sayfasında listelenmese de önceki sızıntılardan bir şeyler biliyorduk; Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak cihazda 1440p çözünürlüğünde bir ekran olacak. Ayrıca Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak cihazda 7MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Razer’in ilk akıllı telefonunu 1 Kasım’da gerçekleştireceği büyük ‘buluşma’da tanıtması bekleniyor. Açıkçası Razer Phone, kağıt üzerinde baktığımızda herhangi bir akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırabilecek bir cihaz. Fakat bir oyun aksesuarları üreticisi, akıllı telefon pazarında kalıcı olabilir mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.