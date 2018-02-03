Razer Phone'un 'Gold' Versiyonu Çok Fazla Şey (!) Vadediyor

Her yeni telefon duyurusu telefon dünyasında ve teknolojiyi takip edenlerde belli derecede ilgi çekiyor. Ancak bu duyuru diğerlerine göre oldukça enteresan.

Razer fanları için, Razer tarafından ne üretilirse üretilsin ilgi çekici olma potansiyeli taşıdığı aşikar. Muadillerine göre katbekat yüksek fiyatlara satılsa dair, Razer'a dair üretilen her ürün, potansiyel bir 'çok satan' olma ihtimalini de beraberinde taşıyor. En azından Razer Phone'a kadar bu böyle devam ediyordu.

Razer Phone, oyuncular için bir mobil platform yaratma çabasında maalesef başarısız oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz sene içerisinde piyasaya çıkan ve akıllı telefonlarında oyun oynamayı hedefleyen kullanıcılar için özel bir platform yaratma amacı güden Razer, hem fiyat hem de segment olarak yarıştığı cihazların gerisinde kaldı. Bununla birlikte başta belirttiğimiz 'Razer fanları' tarafından belirli bir satış hedefinde tutturulmayı başaran Razer Phone, 'Gold' versiyonu ile kullanıcılarda bir beklenti yaratsa da, maalesef kozmetik dışında hiçbir şey sunmuyor.

Razer Phone Gold, sadece arkasındaki Razer logosunun altın renginde olmasını vadediyor. Ne donanımsal, ne de fiziksel olarak cihazda herhangi bir değişiklik bulunmayacak. Açıkçası bu tip bir ürünün piyasaya çıkması, Razer'ın gedikli fanlarına ne kadar güvendiğini gösteriyor olmalı. Razer'ın bu görseli dışında hiçbir şey vadetmeyen telefonu Çin'in Bahar Festivali'ne özel olarak sunuldu ve ne kadar ilgi göreceği de bir muamma.