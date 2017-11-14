Razer, Suya ve Toza Dayanıklı Oyun Klavyesi Üretti

Razer'in BlackWidow Ultimate oyun klavyesinin yeni sürümü kısmi de olsa toza ve suya dayanıklı olacak. Klavye IP54 sertifikasıyla satılacak.

Razer, BlackWidow Ultimate oyun klavyeleri için IP54 sertifikası aldı. Cep telefonlarında da oldukça kullanılan IP-- sertifikaları cihazın toza ve suya dayanıklılık oranını belirtiyor. Toza dayanıklılık seviyesi 1 ile 6 arasında değişen değerlendirmelere sahipken suya dayanıklılık sıralaması 1 ile 8 arasında değişiyor. Bu bağlamda Razer'in yeni klavyesi orta derecede toza ve yine idare eder dercede suya dayanıklı olacağa benziyor. Bir başka deyişle çöl ortasında kullanılabilecek bir klavye değil ama öğrenci evleri için birebir.

Sanırım oyun severler için klavye açısından asıl önemli olan ekmek kırıntılarını ve çeşitli meşrubatları geçirip geçirmediğidir. IP54 sertifikasına göre Razer'in yeni klavyesi meşrubat dökülmelerinden ve ekmek kırıntılarından herhangi bir şekilde etkilenmiyor. Ancak yine de temizlemek gerekiyor.

Razer bu problemi de düşünürek klavye tuşlarını temizliğe oldukça elverişli bir şekilde dizayn etmiş. Tuşlarının tepki süresi oldukça iyi olarak ölçülen BlackWidow Ultimate'in fiyatı ise biraz pahalı (110 dolar). Sizce bu özelliklerde bir klavye için yaklaşık olarak 430 TL gibi bir fiyat gözden çıkartılır mı?