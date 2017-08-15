Razer'in Kablosuz Mouse'u 350 Saatlik Batarya Ömrü Veriyor

Güçlü ve tutarlı bilgisayar donanımları üreten Razer, ürettiği yeni kablosuz faresi Atheris ile batarya derdini ortadan kaldırmaya bir adım daha yaklaşıyor

Kablosuz farelerin belki de en büyük sıkıntısı pilleri ve bu pillerinin çabuk bitmesidir. İlerleyen teknoloji ile kullanımı gün geçtikçe kolaylaşsa da, Razer büyük bir sıçrama ile adete pil sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Razer'in yeni "Uyarlamalı Frekans Teknolojisi"ni temel alan kablosuz farelerden sonra yeni bir kablosuz fare daha tanıtıldı. Üstelik bu seferki fare, donanım anlamında batarya kullanımı oldukça düşük bir teknolojiye sahip. Razer'in yeni Atheris faresi 49.90 dolarlık fiyatıyla 350 saatlik kullanım sağlamak için geliyor.

Razer, uzun pil ömrü sağlayan farelerin, performans açısından düzenli bir kullanım sağlayan kullanıcılar için müthiş bir avantaj olduğunu dile getiriyor. Ayrıca yeni faresini de en verimli farelerinden biri olarak nitelendiriyor. İlginç bir iddia ancak Razer'e göre iki adet AA pil sayesinde fareyi 350 saat boyunca kullanabileceksiniz. Üstelik Bluetooth bağlantısı ile de çalışmaya elverişli cihazda 7200 DPI'lik bir optik sensör bulunuyor.

66 gram ağrlığa sahip Atheris'in sol kısmında özelleştirilebilir düğmeler bulunuyor. Şu anda satışları Razer'in kendi web sitesinden sağlansa da ilerleyen zamanlarda tüm dünyada satılması hedefleniyor.