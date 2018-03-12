Kitabı ve filmi ile geniş kitleleri heyecanlandıran 'Ready Player One'ın gelecek olası oyunları büyük heyecan yarattı. Ancak böylesi geniş bir evrenin oyuna nasıl uyarlanacağı ise merak konusu.

Çokta uzak olmayan bir gelecekte, dünya çığırından çıkmış ve insanlar hayatlarının neredeyse tamamını bir sanal gerçeklik evreni olan OASIS'de geçirmekte. İşte böyle bir evrende geçen hikayenin VR içerikleri son günlerde gündemde. HTC Vive'in yakın zamanda tanıttığı bu içerikler birçok eleştiri almaya başladı. Çünkü paylaşılan bir bilgiye göre film evreninin tamamının hakları alınmadı ve sunulan içerikler çok kısıtlı.

Sanal gerçekliği hikayesi ile böylesine gerçekçi ve derinlemesine işleyen bir yapımın hayranları doğal olarak oyunlarından da çok şey bekliyorlar ancak sanırım özellikle filmi izledikten sonra, ortaya çıkan bu içerikler çokta beğenilmeyecek. Filmin yalnızca bazı kesitlerini VR olarak deneyimleyebileceğimiz bu içerikler gelecekte sunulacak ve daha kapsamlı bir hikayeye sahip olacak bir oyunun habercisi olabilir mi bilmiyoruz ancak olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kalacağı ortada.

Film evrenine ait ve deneyimlenen kısımlardan en beğenileni 'Aech's Garage' oldu. Şimdiye kadar gelen yorumlara bakılırsa, gerçekten OASIS'de hissedebildiğiniz tek yer burası imiş. Sunulan 8 içerikten yalnızca birinin olumlu yorum alması sanırım büyük hayal kırıklığı. Diğer içeriklere dair eleştiriler ise genel olarak kısa sürdüğü ve aksiyonun kullanıcıya başarılı bir şekilde yansıtılamadığı yönünde. Film henüz ülkemizde vizyona girmediği için detaylı yorum yapamasakta, VR yaygınlaşıp gelişmeye devam ettikçe böyle filmleri de, sunulan içerikleri de çok göreceğimiz kesin.

Peki sizin sunulan OASIS evrenine ve filme dair ilk düşünceleriniz neler? Karanlık bir distopya gibi görünen bu evren, aslında geleceğimizin bir önizlemesi olabilir mi? Yoksa tamamen kurgu olan ve asla gerçekleşmeyecek bir durum mu?