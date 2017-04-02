Real Madrid'in resmi Facebook sayfası, 100 milyon beğeni barajını aşan ilk spor kulübü oldu.

Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Real Madrid, aynı zamanda sosyal medyayı en aktif kullanan kulüplerden de bir tanesi. Özellikle Real Madrid ve Barcelona arasında yeşil sağlardaki rekabeti aynı zamanda sosyal medyada da görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın Facebook sayfalarının 100 milyon beğeni sınırını aştığını duymuştuk. Real Madrid, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada dünyada Facebook sayfası olan spor kulüpleri arasında 100 milyon beğeni barajını aştığını duyurdu. Ayrıca Real Madrid'in paylaştığı istatistiklere göre Facebook sayfasına yüklenen videoların toplamda 1.5 milyar kez izlendiğini söyledi.

Elbette Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona da Facebook'ta rakibinin gerisine düşmedi. Kısa bir süre sonra Barcelona'nın da Facebook sayfası 100 milyon beğeni barajını geçti. Her iki kulüp de sosyal medyadaki gücünü arttırmaya devam ediyor.