  • Real Madrid - MLS All-Stars Maçını Hakemin Gözünden İzleyin!

Real Madrid - MLS All-Stars Maçını Hakemin Gözünden İzlemek İster misiniz?

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Real Madrid - MLS All-Stars Maçını Hakemin Gözünden İzlemek İster misiniz?
Real Madrid ile MLS All-Star’ın oynadığı hazırlık maçı, hakemin başına taktığı kamera ile kaydedildi ve ortaya bir futbolsever için harikulade sayılabilecek görüntüler çıktı.

ABD - Chicago’daki futbol stadı Soldier Field’da, bir futbolsever için heyecan uyandıracak bir olay yaşandı.

Real Madrid ile ABD liginin yıldız isimlerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında hakem Allen Chapman, başına taktığı kamera ile karşılaşmayı kendi gözlerinden izlememizi sağladı. Oyuncuların verdiği tepkiler, hakemin olayları yakından takip etmek için aldığı konum, yapılan kıyasıya mücadele, kısacası tüm detaylara bu şekilde ulaşmak, eminim ki izleyen herkesi met edecektir.
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Bir zamanlar Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan, şimdilerde ise MLS’de mücadele eden yıldız oyuncularla Real Madrid’in oynadığı karşılaşmaya ait videoyu, ‘hakemin gözünden’ aşağıdan izleyebilirsiniz.
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