Recep İvedik 5’in Fragmanı, Bir Haftada Rekor İzlenme Sayısına Ulaştı!

Şahan Gökbakar’ın son filmi Recep İvedik 5’in fragmanı, 1 hafta içerisinde 20 milyon izlenme sayısına yaklaştı.

Recep İvedik 5 son günlerde bazı sahnelerinden dolayı eleştiri oklarına hedef olsa da fragmanı YouTube’da 20 milyon izlenme barajına çok yaklaştı (muhtemelen siz görene kadar da 20 milyonu geçmiş olur). 16 Şubat tarihinde gösterime girecek olan filmden gelen tepkiler üzerine ‘Azeri Boksör’ sahnesi kaldırılmıştı.

Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu tarafından da bir kınama yazısı gelmişti.

Dün Instagram’dan bir gönderi paylaşan Şahan Gökbakar, 1 haftada gelen19 milyon izlenme sayısı için izleyicilere teşekkür etti.

2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4, 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle Türkiye’de en çok izlenme sayısına ulaşan film olma rekorunu elinde bulunduruyor.