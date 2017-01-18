Recep İvedik 5'te Tepki Çeken Azeri Boksör Sahnesi Kaldırılıyor!

Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Şahan Gökbakar, tepkilere neden olan Azeri boksörle olan maç sahnesinin filmden kaldırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 5 filminin fragmanını yayınlanmış, fragman yoğun ilgiyle karşılanırken fragmandaki Azeri boksör ile Recep İvedik karakteri arasında geçen dövüş sahnesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Özellikle sosyal medyada bu sahnenin iki kardeş vatan arasında gerginlik yaratabileceği konusuna değinilmişti.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan filmin senaristi ve başrol oyuncusu Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada Azeri boksör ile geçen sahnenin filmde yer almayacağını söyledi. Öte yandan sahnenin fragmandan daha farklı olduğu, aslında iki millet için de bir kötüleme olmadığı ortaya çıkan Azeri boksör sahnesinde anlaşılıyor.

Öyle ya da böyle daha fazla tepkiye yol açmaması ve yanlış anlaşılmaması için ilgili sahne filmde yer almayacak. Recep İvedik 5,16 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek.