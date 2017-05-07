Recep İvedik 5, Türkiye'nin En Çok İzlenen Filmi Oldu

Pek çok başarılı sinema filminin boy gösterdiği ülkemizde en fazla izlenen film artık Recep ivedik 5.

Ülkemizin çoğu şehrinde sinema var ve sinemaya giden izleyici sayısı göz önüne alındığında ortaya fena bir rakam çıkmıyor. Fakat, sinema kültürümüz için aynı şeyi söylemek maalesef pek mümkün değil.

Birbirinden kaliteli yabancı filmlerin yanı sıra yine oldukça kaliteli ve başarılı yerli filmlerin de vizyona girdiği, beyaz perdede boy gösterdiği ülkemizde, tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesine ise Recep İvedik damga vurmuş durumda. Daha önceden 2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4, toplamda 7.369.098 kişi tarafından izlenmişti. Bu rekor, devam filmi olan Recep İvedik 5 tarafından kırıldı.

7.371.828 kişi tarafından izlenen Recep İvedik 5, artık ülkemizde tüm zamanların en çok izlenen filmi olmuş durumda. Yine ülkemizde tüm zamanların en çok izlenen 10 filmine baktığımızda ise içlerinde 4 adet Recep ivedik filminin bulunması dikkat çekiyor...