Film sektöründe hem iyi hem de kötü tartışmalar yaratan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisinin 6. filminin yolda olduğunu bugün Instagram hesabından duyurdu.

Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, bugün serinin 6. filminin geleceğini Instagram vasıtasıyla duyurdu.

Kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı: "Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak" ifadelerini kullandı.

Önceki filmiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin tepkisini topladığı için film sahnesini silen Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ise şu şekilde:

Yeni filmin Afrika'da olup olmayacağı ise filmin hayranları tarafından merak ediliyor. Şahan Gökbakar, maalesef bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Filmin vizyona gireceği tarih ise Şubat 2019 olabilir.