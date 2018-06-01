Erdoğan: UBER, Muber Diye Bir Şey Çıkmış. O İş Artık Bitti!

Recep Tayyip Erdoğan, son ayların sıklıkla tartışılan konusu olan UBER hakkında açıklamalarda bulunarak UBER'in artık ülkemizde iş yapamayacağına değindi.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'den yayınlanan güncel yasalar sonrası, 'UBER yasaklanıyor mu?' sorusu akıllara gelmişti. UBER'in artık ülkemizdeki faaliyetlerinin kesin olarak yasaklandığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftar gecesinde şirket hakkında konuştu: "Bir de Uber mi nedir, bu konuda sayın vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanı talimatı verdi, bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak, biz taksicilerimizin taksilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok!"

Kısacası UBER, müşterilerini oldukça memnun etmesine rağmen artık ülkemizde yasadışı olarak görülen ve faaliyetlerinin son bulması istenen şirketlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde gelen yasa ile ilgili soru işaretleri de böylece ortadan kalkmış oldu.

Bir süre önce Karayolları Trafik Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler, taksi plakası fiyatlarının da ciddi bir artış göstermesine sebep olmuştu. UBER'in kısa süre sonra yasaklanacağı yönünde yorumlanan yasal değişiklikler sonrası taksi plakası fiyatları 2 gün içerisinde 100 bin TL'ye kadar artış göstermişti. Son gelen açıklamalar da bu artışın sebepsiz olmadığını gösteriyor.