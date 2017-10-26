Recontact İstanbul: Eyes of Sky App Store'da Paylaşıldı

Eray Dinç'in yeni oyunu Recontact İstanbul: Eyes of Sky, App Store'da ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunun Android versiyonunun da yakında çıkması bekleniyor.

2015 yılında Eray Dinç’in geliştirdiği Recontact: İstanbul oyununun ikinci oyunu App Store’da yayınlandı. Haziran ayında yayınlanan fragmanıyla herkesin beğenisini kazanan Recontact İstanbul: Eyes of Sky, gerçek insanların oynadığı sinematik bir deneyim sunuyor.

Polisiye bir hikayeyle karşımıza gelen interaktif oyun, ilk oyundaki politikasından vazgeçmiş gözüküyor. İlk oyunu ücretli olarak sunan Eray Dinç, bu sefer Vestel sponsorluğu ve oyun içi reklamla parasını kazanarak oyunu ücretsiz tutma kararı almış. Sinema dünyasının tanınan isimlerinden Fikret Kuşan, Gökçe Suyabatmaz, Haldun Boysan, Halim Ercan ve Emre Mutlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı oyunda, kilit noktalarda verdiğimiz kararlarla karakterimizin neler yapacağını belirleyeceğiz. Oyunu hemen şimdi App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bununla birlikte telefonunuzda biraz boş depolama alanı açmanız gerekebilir, çünkü oyunu indirmeye çalıştığınızda karşınıza 924 MB'lık bir dosya çıkıyor.

Gizemli Cinayet

Recontact İstanbul: Eyes of Sky’ın senaryosu dopdolu bir şekilde geliyor. Ahmet Ümit tarafından kaleme alınan senaryo, oyuna büyük bir kalite katmış. Ana amacımız gizemli bir cinayeti çözmek üzerine oluyor. Bunun için genel olarak güvenlik kameralarından yardım alacak karakterimiz, bizim yönetimimizde cinayeti çözmeye çalışacak.

Steam’de yeni yayınlanan Late Shift tarzına yakın bir oyun olan Recontact İstanbul: Eyes of Sky, henüz yeni yeni tutulmaya başlanan tarzı mobil platformlara taşıyarak çok daha erişilebilir yapıyor.

Oyunu App Store’dan ücretsiz olarak indirmek için buraya tıklamanız yeterlidir. Ayrıca oyunun Android versiyonunun da birkaç hafta içerisinde geleceğini hatırlatalım.