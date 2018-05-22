Red Dead Redemption 2, E3 2018'de Olacak mı?

İlk oyunuyla tadını damakta bırakan Red Dead Redemption'ın ikinci oyunu, ünlü oyun fuarı E3'te olacak mı?

E3 giderek yaklaşıyor. Bu yıl, 9-14 Haziran arasında gerçekleşecek E3 2018'de her zaman olduğu gibi bir sürü oyunun lansmanı olacak ve birçok yeni duyuru yapılacak. Peki, sürekli güncellenen E3 listesinde Red Dead Redemption 2 olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Rockstar, inanılmaz bir atmosfere sahip olan Red Dead Redemption 2'nin yukarıda görebileceğiniz 3. fragmanı yayınladı. Bu fragmanla birlikte oyunun konseptinin ilk oyuna nazaran nasıl olacağına dair de bir fikre sahip olduk. Red Dead Redemption 2, Rockstar hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırıyor. Özellikle Grand Theft Auto 5'i piyasaya sürdükten sonra Rockstar'dan yüksek beklentiler var.

Peki, Red Dead Redemption 2 E3'te Olacak mı?

Olasılıklar oldukça zayıf, çünkü Rockstar genellikle E3'ten uzak kalmayı tercih edip, oyunu ne zaman çıkaracağına kendisi karar vermeyi tercih ediyor. Ancak Playstation 4 ile de anlaşma yapan Red Dead Redemption 2'yi anlıkta olsa PS4 oyun tanıtımlarında muhtemelen göreceğiz.