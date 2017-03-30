Dünyanın kült bilim kurgu-aksiyon-fantastik kurgu oyunlarından Red Dead Redemption 2 hakkında birbirinden ilginç dedikodular hayat buldu.

Yılın merakla beklenen oyunlarının başında gelen Red Dead Redemption 2 için yeni detaylar ortaya çıktı. Kült oyunun PS4 devam sürümünün Ekim ayında piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Perakendeciler Media Markt ve CD-Action, 3 Ekim tarihini işaret etse de dedikodular şu anda resmi olarak doğrulanmadı.

Media Markt PR yöneticisi Wiolette Batoh henüz Red Dead Redemption 2 PS4 sürümünün çıkış tarihinin doğrulanmadığını açıkladı. Wiolette Batoh'a göre bazı yazışmalar yanlışlıkla(!) gerçekleşmiş. Şu ana kadar, Rockstar Games ve 2K de, Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihiyle ilgili sızıntılara dair henüz bir açıklama yapmadılar.

Öte yandan, Red Dead Redemption 2 oyunundaki zaman örgüsü çok büyük olasılıkla ikiye bölünecek. Bu teori mantıklı gözüküyor, çünkü birden çok oynanabilir karakter ve hepsinin ayrı hikayeleri var. Söylentilere göre oyuncular, iki zaman çizgisi arasında geçiş yapabilecek. Bir zaman çizgisinin Red Dead Redemption 2'nin öncüsüne yönelik bir prequel olabileceği ve John Marston, Dutchman ve Billy Williamson arasındaki ilişkinin ayrıntılarına yönelebileceği iddia ediliyor.

Ancak artık Rockstar'ın ne yapıp ne edip şu oyunu artık bizlere sunması gerektiğine inanıyoruz.