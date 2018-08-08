Red Dead Redemption 2'nin Resmi Oynanış Videosu Yarın

Rockstar'ın beklenen oyunu Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürülmesine az bir zaman kaldı. Bugün ise Rockstar tarafından yapılan duyuruda, oyunun ilk resmi oynanış videosunun yarın yayınlanacağı belirtildi.

Rockstar Games'in beklenen oyunu Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018 itibariyle satışa sunulacak. Ön sipariş süreci başlayan oyunun bugüne kadar yayınlanan birkaç fragmanın ardından, yarın itibariyle oynanış videosu da yayınlanacak.

Rockstar Games'in resmi web sayfasından yapılan duyuruda, oyunun resmi oynanış videosunun 9 Ağustos 2018 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.00'da yayınlanacağı belirtildi. Rockstar'ın resmi web sayfası rockstargames.com veya resmi YouTube, Facebook ve Twitch kanallarından izleyebileceğimiz oynanış videosu, oyunun birçok detayını bizlere göstermiş olacak.

Ülkemiz için 299 TL ön sipariş fiyatıyla satın alabileceğiniz Red Dead Redemption 2'nin fiyatları Ultimate Edition gibi sürümlerle 449 TL'ye kadar çıkıyor. Playstation 4 ve Xbox One platformu için 26 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek olan oyun, ciddi bir oyuncu kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor.