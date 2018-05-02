Red Dead Redemption'ın 3. Fragmanı Yayınlandı

Aylar süren belirsizliklerden sonra Rockstar, Red Dead Redemption 2'deki hikayenin fragmanı yayınladı.

Şimdiye kadar Red Dead Redemption 2'ye dair belirsizlikler sürerken hayranların kafasında oyunun nasıl olacağına dair birçok soru işareti oluşmuştu. Bu sabah yayınlanan oyun fragmanı ise bu soru işaretlerini epey bir giderdi.

GTA serisi ve Bully gibi muhteşem oyunlara imza atan Rockstar Games, vahşi batı atmosferini yaşattığı oyununu 25 Ekim'de piyasaya sürecek. Bundan önce 2 kez ertelenen oyun hakkında şimdiye kadar bilinen tek şey ise hikayenin ilk oyunun öncesini anlatacağıydı.

Oyun, fragmanından da tahmin edeceğiniz üzere 20. yüzyılın başında geçecek. Oyunun konsepti ise tam olarak şöyle; federal ajanlar ve bölgedeki en iyi ödül avcıları, hayatta kalabilmek için savaşmalı. Ayrıca fragman ana karakter Arthur'un ahlaki ikilemler karşı karşıya kalacağını da gösteriyor. Arthur, kendi idealleri ve çetesinin arasında seçim yapmak arasında kalacak.

İlk oyundaki ana karakter olan John Marston'un ilk oyundaki hedefi, kalan tüm Van der Linde çete üyelerini yok etmekti, bu durum da muhtemelen kimin yaşaması gerektiğine ve kimin öldürüleceğine dair fikre sahip olacağınız anlamına geliyor. Oyunda hala bizimle paylaşılmayan bazı gizli hikayeleri var. Oyunu tam anlamıyla 25 Ekim'de göreceğiz.