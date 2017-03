Red Dead Redemption, PC'ye GTA 5'in Modu Olarak Gelecek!

Rockstar Games'in başarılı vahşi batı oyunu, mod geliştiricileri tarafından GTA V'e mod olarak getiriliyor.

Rockstar Games, 2010 yılında Red Dead Redemption’u çıkardığında vahşi batı türünde fazla oyunda olmaması ile birlikte aradığımız boşluğu inanılmaz bir şekilde kapatmıştı. Gerek hikayesi, gerek karakterleri ile inanılmaz bir oyun sunan Rockstar Games, 2017 içerisinde Red Dead Redemption 2’yi çıkartacağını duyurmuştu. Şu an için PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacağı duyurulan oyunun, PC’ye çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusu. PC’ye çıkmasa dahi Xbox Play Anywhere desteği ile bilgisayarlarımızda oynamayı umduğumuz Red Dead Redemption 2’nin ilk oyunu için kendilerine White Team diyen 8 kişilik mod geliştiricileri grubu, GTA V’e Red Dead Redemption haritasını getireceklerini belirtti.

Oyunun Xbox 360 sürümünü PC’ye getirmeye çalışan mod geliştiricileri, yaklaşık iki yıldır bu mod için uğraşıyorlar. Bu yaz ilk betaların çıkacağını belirten geliştiricilerin GTA V ile Red Dead Redemption’u birleştirerek bizlere nasıl bir oyun sunacaklarını açıkçası çok merak ediyorum.

White Team, geliştirdikleri modun ismini Red Dead Redemption V olarak açıkladı. Çıktığında bu zamana kadar çıkmış en devasa modlardan birisi olacağını beklemek, pek de anormal sayılmaz. Umarım PC oyuncuları için güzel bir deneyim imkanı olur. Ayrıca, Rockstar Games’in de yeni oyunda PC’yi göz ardı etmemesini canı gönülden diliyorum.