Kameralar konusunda bir marka olan RED, şimdi ise gözlük kullanımına gerek kalmadan holografik görüntüleri cep telefonu ekranından izleyebileceğimiz yeni bir modeli 2018 yılı başlarında piyasaya çıkaracağını duyurdu.

Prestijli kamera üreticisi RED, ilk akıllı telefon modeli olan yeni ürünü RED Hydrogen One’ı duyurdu. ‘Dünyanın ilk holografik medya makinesi cebinizde’ sloganıyla duyurulan telefon sadece yüksek kalitede resim ve video çekme fırsatı sunmuyor, aynı zamanda özel gözlüklere gereksinim duymadan holografik çok yönlü görüntüler de sağlıyor. Fakat tabii tahmin edeceğiniz üzere fiyatı pek makul seviyede olmayacak.

Ayrıntılar bu aşamada oldukça kısıtlı. Bilinen yegane özellikler Android tabanlı, 5.7 inch ekrana sahip olacağı ve aynı zamanda USB-C şarj girişi ile microSD girişinin olacağından ibaret.

Ekranın geleneksel 2 boyutlu içerikle, holografik çok yönlü görüntü, 3 boyutlu içerik ve interaktif oyunlar arasında sorunsuzca geçiş yapabileceği söyleniyor. Hem manzara hem de portre tabanlı olarak işlev görecek olan kamera, efektlerin görünmesi için özel gözlük gerektirmiyor.

Özel holografik RED Hydrogen 4-View (H4V) içeriği için stereo 3D içerik için destek de olacak. Aynı zamanda 3 boyutlu sıradan içeriğin H4V formatına çevrilmesi için de alt yapı sağlanacak. Ve tabii olmazsa olmazlardan arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik içerikleriyle birlikte de çalışacak.

Aynı zamanda RED’in vaad ettiği yeni bir H3O algoritması sıradan stereo sesi çok boyutlu sese çevirecek. Firma, 5.1’in kulaklıklara geleceğini söylüyor.

Modelin ilk örneklerinin 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor. Alüminyum model 1.195$ fiyat etiketine sahip olurken, Titanium model ise 1.595$’dan satışa sunulacak.

Özellikle fotoğrafçı ve video çekimciler için oldukça etkileyici özellikler barındıran bu modeli izlemeye devam edeceğiz.