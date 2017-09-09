RED Nihayet Holografik Telefon Ekran Teknolojisini Açıkladı

Bir süre önce 1.200 dolar ön siparişle tanıtımını yaptığı Hydrogen One marka telefonunda 'holografik' görüntü sunulacağını açıklayan RED, söz konusu teknolojinin nasıl uygulanacağı ile ilgili bazı ip uçları veriyor.

Sinema kamerası yapımcısı RED birkaç ay önce yeni bir telefon üzerinde çalıştığına dair sürpriz bir açıklama yapmış, telefonun ‘holografik’ ekranlı olacağını söyleyerek bizleri daha da şaşırtmıştı. Fakat RED’in açıklamadığı şey, söz konusu teknolojinin nasıl bir şey olduğuydu. Üstelik Hydrogen One, görüntüsünün neye benzediği henüz belli değilken 1.195$’ ön siparişe açılmıştı.

Fakat şimdi sorunun bir cevabı var: RED’in ekran teknolojisi, ‘Leia Inc.’ adlı bir girişimci firma ile yaptığı ‘özel ortaklık’tan geliyormuş. Kendini ‘mobil ortamlar için holografik görüntü çözümlerinde lider tedarikçi firma’ olarak tanımlayan Leia 2014 yılında HP araştırma laboratuarlarının bir bölümü olarak kuruldu. RED, ortaklık gereği Leia’ya miktarı açıklanmayan oranda stratejik anlam ifade eden bir yatırım yaptı.

Peki, söz konusu teknoloji nasıl çalışıyor? Sıradan bir ekran üzerinde gösterimini yapmak mümkün değil tabii. Bu nedenle Leia’nın açıklamasına bakalım:

“Leia ‘Nano-fotonik tasarım’da gerçekleşen en yeni icatları güçlendirerek, uygun donanım e yazılımlarla mobil cihazlarda ‘holografik’ görüntü çözümleri sunan üretimler yapar. Silikon Vadisi firması normal görüntü işlemini muhafaza etmekle birlikte hafif tabanlı holografik içeriği sentezleyebilen LCD-tabanlı mobil ekranların ticari satışını yapmaktadır.”

Aşağıda birkaç yıl önce çekilmiş bir adet konsept videoyu izleyebilirsiniz:

Burada fikir, fiziksel duruşunuza bağlı olarak farklı açılardan görüntüleyebileceğiniz 3 boyutlu nesneleri ekrana yansıtmaya dayanıyor. Örneğin, bir harita uygulaması teorik olarak ekran dışına doğru çıkan binaların olduğu bir şehir modeli şeklinde yansıtılabilir. Daha sonra Leia’nın ‘Synaptics’ ortaklığıyla geliştirdiği bazı jestlerle model üzerinde yer alan nesnelerle ekran üzerinden etkileşimde bulunabileceksiniz.

Bu ekran teknolojisi, sıradan LCD’ye eklenen nano yapılardan oluşan bir katmanla birlikte hafif tabanlı ışıklandırma üreten ‘kırınım’ yöntemiyle çalışıyor. Leia, kırınım yoluyla elde edilen arka fon ışıklandırma katmanının görüntü kalitesini, batarya tüketimini ya da holografik olmayan kullanımlarda ekran kalınlığını ciddi oranda etkilemeyeceğini iddia ediyor.

Bu teknoloji pratikte ne kadar iyi çalışır? Çok az kişi emin bundan. Bunlardan biri YoTuber ve RED kamerası kullanıcısı olan Marques Brownlee. Daha çok MKBHD olarak bilinen Brownlee geçtiğimiz ay Haydrogen One’ın prototiplerini incelemiş, görüntüden oldukça etkilendiğini söylemişti. Fakat bazı tutukluk ve ışık kaybı sorunlarından ötürü tam anlamıyla mükemmel olmadığını da belirtmişti. Brownlee’nin ne demek istediğini Leia’nın Mayıs ayında demonstre ettiği ekran videosunu aşağıdan izleyerek daha iyi anlayabiliriz (tabii üç boyutlu olarak görüntüleme imkanı olmadan).

RED’in başkanı Jared Land, Brad Pitt ve David Fincher’ın da görüntüden etkilendiklerini söylüyor.