RED Hydrogen'in Teknik Özellikleri Açıklandı!

Kameralarıyla dünyada büyük nam salmış bir şirket olan RED, akıllı telefon pazarına adım attı.

Birçok kişi RED’in 4k ve 8k çözünürlük desteği ile üs düzey kameralar üreten bir şirket olduğunu bilmiyor olabilir. Ancak The Martian, Galaxy's Guardians Vol. 2 ve Mr Robot gibi yapımların yanında bir çok film ve dizi RED marka kameraler kullanıyor. Ortaya çıkan görüntü kalitesi de RED’in ne kadar iyi bir şirket olduğunu ortaya koyuyor.

Herkesi şaşkına çeviren açıklamayı yapan şirket bir akıllı telefon duyurdu. RED Hydrogen’in fiyatı, yaklaşık 1595 dolar. Ancak bu fiyat ön sipariş fiyatı. Yani telefon resmi olarak satışa çıktığında fiyatlar artabilir. Bu fiyata satılacak bir telefonun özelliklerini merak ediyor olabilirsiniz. İşte RED Hydrogen hakkında 5 güzel şey,

Nanoteknoloji özellikli 5.7-inç ekran

RED Hydrogen, devrim yaratan yeni bir holografik ekrana sahiptir. Hidrojen, herhangi bir gözlük olmadan 3D içerikleri görmenize izin verir. Hiçbir gözlük giymek zorunda kalmadan AR, VR, MR, 3D ve normal 2D deneyimini yaşayabilirsiniz.

Hiçbir gözlük kullanmadan bu içeriği görebilmeyi hayal etmek biraz güç. Ancak gerçek hayata nasıl çalıştığını görebilmek için beklememiz gerekecek.

Geliştirilmiş kamera deneyimi için modüler ek destek

RED açıkça, hidrojen üzerindeki ön ve arka kameraların sinema kalitesinde görüntüler üretemeyeceğini söylüyor. Bununla birlikte, RED, modüler sisteminin görüntü kalitesini "profesyonel kameralarımızın biraz ötesinde herhangi bir kameranın çok ötesine" taşıyacak modülleri getireceğini taahhüt ediyor.

Scarlet, Epic ve Weapon gibi diğer KIRMIZI kameralar için entegre destek

Red Hydrogen akıllı telefon meraklıları için üretilmemiş gibi görünüyor. Bu telefon yüksek ihimalle RED hayranları ve hali hazırda RED kullanıcıları için üretilmiş gibi görünüyor. Bu yüzdendir ki Scarlet, Epic ve Weapon gibi RED’in kamera modelleri için de entegre desteği sunuyor.

Yeni içerik formatı - .h4v

Hydrogen ile ilgili bir diğer güzel şey RED'in bu telefonla oluşturabileceğiniz yeni bir içerik formatı geliştiriyor olması. Erken raporlar, RED'in bu amaçla ayrı bir modül başlatacağına işaret ediyor. 3D görüntü formatı için kullanılacak gibi görünüyor. RED'in kurucusu James Jannard "Hala h4v çekimi için en iyi yapılandırmayı test ediyoruz" dedi.

Kulaklıklar üzerinden gerçek 5.1 yüksek kaliteli ses desteği

Hydrogen aynı zamanda stereo sesi çok boyutlu sese dönüştüren benzersiz bir özellik ile birlikte geliyor. Bu amaçla, RED yeni bir H3O algoritması geliştirmiş. Gerçek 5.1'i kulaklık olarak tanımlanan bu özellik, Holografik ekran özelliğinin mantıksal uzantısıdır. Geliştirilmiş ses performansından yararlanmak için stereo sesinizi yüksek kaliteli gerçek 5.1'e dönüştürmeniz gerekebilir.

Hydrogen, büyük ihtimalle akıllı telefon kullanıcılarını memnun edecek özelliklere sahip değil. Ancak hali hazırda RED kullanıcısı olan kişiler için veya kamereman ve yönetmenler için hayat kurtaran bir seçenek olabilir. İşte RED Hydrogen'in inceleme videosu,