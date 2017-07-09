RED'in Holografik Modeli Hayal Kırıklığı Yaşatabilir

Ürettiği pahalı kameralarla bilinen RED, yakın zamanda çıkaracağını söylediği holografik Hydrogen modeli ile bir çoklarını şaşırtmış, hayranlarını ise fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Fakat telefonun donanımıyla ilgili en küçük bir bilgi vermeyen RED'in yeni telefonunun, teknik alt yapının yetersizliği nedeniyle tam bir hayal kırıklığı yaşatması ihtimali oldukça yüksek.

Profesyonel kamera üreticisi RED, Perşembe günü dünyanın ilk holografik telefonunu yapacağını açıklayarak, tüm telefon uzmanlarını şaşırtmıştı.

Hydrogen isimli bu telefonun donanımı hakkında pek bir şey bilinmemesine rağmen, daha şimdiden RED’in hayran kitlesi arasında müthiş bir heyecana sebep oldu.

RED henüz telefonun işlemcisi, batarya ömrü, depolama kapasitesi ve hatta fantastik kamerası ile ilgili herhangi bir detay vermedi. Yine de firmanın bir çok hayranı bu modelin yüksek modelinden bir tane alabilmek için 1.600$’ı elden çıkarmaya hazırlar.

Hydrogen, kamera takıntısı olan, parasını yakmaya dünden hazır kişilere iyi satış yapabilir fakat, Hydrogen’ın iPhone ya da Samsung Galaxy kadar iyi bir şey olacağını hayal etmek zor. Hatta zannedildiği gibi telefon dünyasında bir devrime yol açma ihtimali de oldukça düşük.

RED markasına vakıf olmayanlar için söyleyelim; bilmeniz gereken tek şey, on binlerce dolar tutarında dijital sinema kameraları ürettikleri (bu rakamlara monitör, tutamaç, giriş bağlantıları, v.s. dahil değil).

Michael Bay, Transformers filmini çekerken RED kameralarını kullanıyor. Disney’ de Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Captain America: Civil War gibi gişe rekorları kıran filmleri çekerken bu kameraları kullanmıştı.

Bu kameralar ortalama tüketicinin kullanacağı cinsten değiller. O nedenle size bana göre değiller yani. Marques Brownlee (MKBHD) gibi YouTuber’lar ender rastlanan istisnalar arasında yer alıyorlar. O, YouTube videolarını, RED Weapon kamera ile 8K çözünürlükte çekiyor. Abartı bir şey, ki kendisi de bunu daha önce itiraf etmişti. Ama yine de imkanı olduğu için çekmeye devam ediyor.

Evet, gelelim Hydrogen’e. Daha çok abartılı bir reklam gibi duruyor.

RED bize Ay’ı vaadediyor ama, telefonun var oluş sebebinin merkezinde yer alan ‘holografik’ içeriğe dair herhangi bir örnek de sunmuş değil.

Firmanın resmi bildirisinde telefonun ‘nanoteknoloji kullanarak sıradan 2 boyutlu içerik, holografik (nasıl bir şeyse) içerik, 3 boyutlu içerik ve interaktif oyunlar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapabildiği’ belirtiliyor.

Fakat firma, holografik görüntünün nasıl çalıştığını açıklamakta yetersiz kalıyor. Ya da bir örneğini göstermekte. Gerçek anlamda bir hologram mı? Yoksa sadece gözlüksüz kullanılan Nintendo 3DS’deki gibi 3 boyutlu stereoskopik paralaks stereoskopik teknolojisi tarzında bir şey mi? Ya da vaktiyle adı kötüye çıkmış Amazon Fire’daki gibi perspektife dayalı tuhaf bir şey mi? Boşluğa yansıtılan Princess Leia’nın altındaki herhangi bir teknoloji, hayal kırıklığı olacaktır, şimdiden belirtelim.

Belki de yanılıyoruz, belki de RED akla hayale sığmayacak, Star Wars’a eşdeğer bir çeşit holografi teknolojisine sahiptir. Ama bizim anladığımız kadarıyla böyle bir şey mümkün değil. Hologramların yapımı oldukça zordur ve gözlük olmadan görüntünün yansıtılabilmesi için şeffaf bir ekran ya da prizmaya ihtiyaç duyulur.

Ve tahminimiz o ki 1.200$’lık düşük alüminyum versiyon ve 1.600$’lık yüksek titanyum versiyon firmanın kar etmesi için yeterli gelmezse firma aynı zamanda, ‘daha yüksek kalitede hareketli ve durağan resimlerin yanında, Hydrogen formatında holografik resimlerin çekilebilmesi için özel bir giriş üzerinden telefona bağlanabilen ekstra eklentiler’ tarzında bileşenleri de satmayı planlıyor olabilir.

Çok güzel. Biz de zaten hem telefon, hem de beraberinde kullanılacak harici eklentiler için varımızı yoğumuzu yatırmaya can atıyorduk.

Eğer RED’i tanıyorsak, söz konusu bileşenlerin küçük bir servete bedel olacağına eminiz. Eğer yönetmen ya da sinematograf olmaya hazırlanan biri olarak Hydrogen’i satın almayı tasarlıyorsanız, şimdiden diyet yapmaya başlamanız yerinde olacaktır. Zira onca parayı ancak biriktirebilirsiniz.