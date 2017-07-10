RED, 8K Çözünürlüğü Destekleyen Kamera Patentini Aldı!

RED'in holografik ekran ile sunacağı Hydrogen One telefonu için yeni bir üst düzey patent alındı.

RED isimli kamera şirketinin üreteceği yeni telefon Hydrogen One için söylenen özellikler gerçekleşirse, cihaz bilinen amiral gemilerini 2’ye hatta 3’e katlayacak özelliklere sahip olacak.

Yüksek kaliteli sinema kameraları üretmesi ile ünlü RED’in 1.195 dolardan satılacak üst düzey telefonu açıklandı. Telefonda dikkat çeken birçok özellik bulunuyor, ancak bunlar arasında en dikkat çekici 3D görsel ve sesleri sunacak holografik bir ekrana sahip olması oldu. Android ile çalışacak telefonun ekranı 3 boyutlu videoları destekleyecek. Bu özellik doğru bir şekilde uygulanabilirse cihaz, telefon teknolojisini birkaç nesil ileriye götürerek yeni standartların oluşmasını sağlayabilir. Bununla birlikte Hydrogen One ile gelen tek özellik ekran teknolojisi değil.

Yeni patent görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla RED, profesyonel kamera bilgisini telefonuna taşımak istiyor. Yeni patent başvurusu ile birlikte son derece komplike bir modüler kamera sisteminin olacağını gözler önüne seren RED, 8K çözünürlüğüne kadar video çekebilen bir telefon kamerası geliştirmek istiyor. RED bu kamera modülünde CMOS, CCD veya FOVEON sensörlerine de yer verebilir.

Kullanıcıların fotoğraf makinesi almadan profesyonel fotoğraf makinesi deneyimi yaşamasını sağlayacak RED, bu hamlesi ile piyasanın üzerinde bir lüks telefon üretmeyi hedefliyor. RED’in bu telefonunun hangi sistemlerle geleceğini net bir şekilde bilmiyoruz, ancak birçok açıdan üst düzey olmasının dışında batarya konusunda da bir şeyler vaad etmesi gerekiyor. Çünkü gerek fütüristik ekran gerekse de bu özelliklerle gelecek bir kamera, doğal olarak güçlü bir batarya isteyecektir.