RED'in Holografik Ekranlı Telefonunun Detayları Açıklandı!

RED'in holografik ekranlarının nasıl çalıştığı hakkındaki bilgiler, holografik ekran teknolojisinde 'lider' olduğunu söyleyen Leia tarafından açıklandı.

Sinema kameraları üreticisi olan RED, birkaç ay önce Hydrogen One isimli bir akıllı telefon üreteceğini, fakat bu akıllı telefonunun sıradan bir cihaz olmayacağını, holografık bir ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Holografik ekranlı bir telefon fikri insanlarda heyecan uyandırsa da, aynı zamanda bazı soru işaretleri de oluşturdu. Holografik ekran teknolojisi nasıl çalışacak?

RED’in holografik ekranlı telefonları hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Görülen o ki holografik ekranları, 2014 yılında HP’nin araştırma laboratuvarlarında kurulan Leia Inc. geliştiriyor. Leia, kendini ‘mobil cihazlar için ışık alanlı holografik ekran çözümlerinde lider’ olarak tanımlıyor.

Leia’nın açıklamasına göre holografik ekranlar, Standart LCD’nin üzerine eklenen bir nano teknoloji katmanı üzerinde ışığın kırılması ile üç boyutlu görüntüler oluşturuyor. Leia’nın iddiasına göre holografik ekranları cihazlara entegre etmek için çözünürlük kalitesinden, pil tüketiminden ya da standart ince ekranlardan fedakarlık yapmak gerekmiyor.

Elbette holografik ekranlarlı bir telefonun üretilip üretilemeyeceği kadar ne kadar kullanışlı olacağı da merak ediliyor. Holografik ekranlı bir telefon, ona uyumlu bir içeriğe sahip değilse ne kadar kullanışlı olur ki? Bu da RED’in holografik ekran destekli filmler, oyunlar, mesajlaşma ve eğlence uygulamaları sunması gerektiği anlamına geliyor.

RED konuyla ilgili olarak, ''Hydrogen programı, çarpıcı bir gerçeklikle hologram ekranda film izleme, interaktif oyunlar oynama, sosyal mesajlaşma ve karışık gerçeklik özellikleri sunacak.'' dedi. Fakat bu içeriklerin nereden geleceği belli değil.

Yine de RED’in holografik ekranlı telefonu Hydrogen One, akıllı telefon piyasasında farklı cihazlar görebilmemizin yolunu açabilir. Günümüzde akıllı telefonların hepsi birbirine benziyor, farklar ekran çerçevelerinden ve milimetrik kamera çıkıntısından ibaret. Tabii RED’in Hydrogen One’ı 1195 dolardan ön siparişe açtığını düşünürsek, farklı telefon görebilmek çok da kolay olmayacağını anlayabiliriz.