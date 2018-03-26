Bitcoin'e Bir Darbe de Reddit'ten Geldi!

Reddit, Bitcoin ile ilgili alışveriş, üyelik ve forum desteklerini sonlandırdı. Bu adımın piyasada önemli bir etkisi olmasının yanı sıra, şirketin sosyal medya mecrasına dönüşmesi için atıldığı da söyleniyor.

Dünyanın önde gelen içerik platformlarından Reddit, Bitcoin için büyük bir iletişim ağına sahip ender oluşumlardan birisiydi. Özellikle kripto para işini bilmeyenler için büyük bir kaynak olan Discord ve Telegram gruplarıyla piyasalardaki hareketlenmelerde önemli bir rol oynuyordu. Ancak Reddit, büyük bir adım atarak Bitcoin ile ilişiğini kesti.

Hayatına geliştiriciler ve yazılımcılar için bir platform olarak başlayan ve gün geçtikçe sosyal içerik ağına dönüşen Reddit, küresel çaptaki en büyük forum kanallarından birisi. Dünya üzerinde insanların gündemlerine giren ne varsa Reddit’te bulunabiliyor.

Bitcoin konusunda da önemli bir rehber kaynak olan Reddit, işin uzmanlarını ve acemilerini bir araya getirdiği Telegram ve Discord sunucularına sahipti. Buradan gerçekleştirilen bilgi akışı, küresel piyasada önemli bir etkiye sahip olarak biliniyordu. Ancak Bitcoin hakkındaki son spekülasyonlar, Reddit’i harekete geçirdi. Artık Bitcoin desteği sunmayacak olan platform, bir dizi açıklamada bulundu.

Bitcoin ile Reddit Gold üyeliği kaldırıldı:

Platformun özel üyelerinden birisi olabilmek için Bitcoin ile ödeme seçeneğini kullanabiliyorduk. Bazı özel üyelik şekli, kullanıcıların ve nakit sıkıntısı çeken şirketlerin sunucularını kurtarmak için önemli bir seçenekti. Ancak artık Bitcoin karşılığında özel üyelik satın almak mümkün olmayacak.

Coinbase ile belirli noktalarda anlaşamayan Reddit yöneticileri, ilerleyten süreçte Bitcoin desteğinin tekrar geleceğinden oldukça umutsuzlar. Bu eylem, Bitcoin piyasası genelinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Yukarıda belirtlen özel ödeme seçeneğinin kaldırılmasına ek olarak Reddit, kullanıcıların kripto para birimleri ile ilgili gelişmeleri takip ettikleri forumlardan birisini de kaldırdı. Darknetmarkets adındaki bu forum, Reddit’in yasaklanan mal ve hizmetlere ilişkin politikalarına karşı geldiği gerekçesiyle artık hizmet vermeyecek.

ABD merkezli bir şirket olan Reddit, gizlilikle ilgili hususlara uymanın hayati önem arz ettiğini biliyor. Dolayısıyla spekülasyonlara meydan olan Bitcoin pazarında bir etkisi olması durumu, Reddit üzerindeki baskıları otomatik olarak arttırıyor.

Diğer taraftan Reddit’in reklam ağına sahip yeni bir sosyal medya platformu haline dönüştürülmesi planlanıyor. Bu nedenle karanlık işlere adı karışan her türlü aktiviteyi yasaklama eğilimi tutarlı bir eğilim. Niteklim Facebook’un çöküşe geçtiği şu dönemde Reddit yöneticilerinin attıkları bu adım dikkat çekiyor.