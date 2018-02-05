'Reddit.Com' Yazarken Dikkat Edin, Dolandırılabilirsiniz!

Adres çubuğuna girerken yaptığınız küçük bir hata, daha sonrasında büyük sorunlara sebep olabilir. 'Yemleme' amacıyla yapılan sitelerden biri bilgilerinizi çalmayı hedefliyor.

İnternette gezinirken, eğer ki yer imlerini yoğun bir biçimde kullanmıyorsanız adres çubuğuna gideceğiniz sitenin adresini hatalı yazmanız oldukça olası. Özellikle klavyeyi hızlı kullanmaya gayret ederken veya aceleniz varsa ufak bir harf hatası ile gideceğiniz adres yerine başka bir şey giriyor olabilirsiniz.

Zaten bilindik birçok internet sitesi sizin bu tip bir hata yapacağınızı öngörüyorlar. Google.com yerine 'Gooogle.com', Yahoo.com yerine 'Yaho.com' yazsanız dahi o alan adları da satın alınıp doğru olana yönlendirildiği için herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bununla birlikte her site bu konuda önlem alamayabiliyor. Belki ihmalkarlık, belki de alan adının alınmış olmasından; Reddit bu tip bir önleme sahip değil ve Reddit'e girerken sondaki 'm' harfini unutmanızı hiç önermiyoruz.

Nitekim 'Reddit.Co' adıyla açılan site, tasarımıyla tıpkı aslını andırsa da kazın ayağı öyle değil. İçerisinde gizli bilgilerinizi elde edebilecek, bilgisayarınıza virüs bulaştırabilecek onlarca farklı 'phishing' tuzağı içeriyor. Açık fark edildikten sonra Reddit'e ulaşılmış ve bu alan adını satın almak için girişimleri olup olmadığı sorulmuş ama kendilerinden henüz bir cevap yok. Gerekli adımlar atılana dek adres çubuğuna ne girdiğimize dikkat etmekte fayda var.